Щоденне використання синього світла скорочує життя

Велика кількість синього світла порушує циркадний ритм, внаслідок чого порушується безліч функцій організму. Це призводить до нижчої якості життя та пришвидшення старіння, повідомляє ScienceDaily.

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Мухи, які перебували 12 годин на світлі та стільки ж часу у темряві, мали коротший термін життя у порівнянні з тими, які утримувались у повній темряві або у світлі без синього спектра. У мух, що перебували на синьому світлі, виявили пошкодження клітин сітківки, нейронів головного мозку та порушення концентрації, внаслідок чого їх здатність лазити по стінах зменшилась.

Деякі з мух в експерименті були з мутацією, через що їх очі не розвивалась після народження. Проте навіть незрячі мухи отримували пошкодження мозку та порушення концентрації. Цікаво, комахи, яким дали вибір, уникали синього світла.

Річ у тім, що природне освітлення має вирішальне значення для циркадного ритму. Щодня за 24-години в живому організмі відбувається цикл важливих процесів – активність мозкових хвиль, вироблення гормонів та регенерація клітин, які є важливими факторами харчування та сну.

Вчені розповідають, що підвищений вплив штучного світла є фактором ризику здорового сну та циркадних порушень. При численному використанні світлодіодів та дисплеїв люди піддаються збільшенню кількості світла в синьому спектрі.

Це можна виправити

Є кілька речей, які люди можуть зробити, аби допомогти собі. Окуляри з бурштиновими лінзами відфільтрують синє світло та захистять ваші сітківки. А екрани телефонів, ноутбуків та інших пристроїв можна налаштувати.

Дослідники вважають, що в майбутньому можуть бути телефони, які автоматично регулюють свій дисплей залежно від тривалості використання телефону.

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