Штучний інтелект навчили прогнозувати рак

Microsoft і SRL Diagnostics створили систему зі штучним інтелектом, яка може не лише виявити рак шийки матки на ранніх стадіях, а й попередити про ризики виникнення цього захворювання.

Ця система швидко аналізує дані багатьох пацієнтів та самостійно виявляє групи ризику. Звісно, остаточне рішення та діагностика залишається за лікарями, повідомляє пресслужба Microsoft.

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ШІ помічає аномалії та передраковий стан, що може допомогти лікарям зробити діагностику якіснішою, адже тоді вони знатимуть напевне, на що потрібно звернути увагу.

Впродовж дня система може видати 200 слайдів з результатами на рак шийки матки та 100 слайдів з іншими видами раку.

Система ще не використовується у повсякденній практиці, проте її вже підготували для тестування в SRL Diagnostics. Це вперше, коли діагностика за допомогою штучного інтелекту не залишається на рівні експерименту й заходить так далеко.

Система може збільшити продуктивність відділу цитології приблизно в чотири рази. Завдяки ШІ цитологи зможуть виконати діагностику за 2 години, а зараз це займає близько 8,

– розповідає технічний керівник SRL доктор Рой.

За даними ВООЗ, серед найпоширеніших видів жіночих онкологічних захворювань у світі, рак шийки знаходиться на сьомому місці, а в Україні – на четвертому.

Складність цієї хвороби в тому, що на початкових стадіях вона протікає безсимптомно. При прогресуванні захворювання у жінки можуть з’являтися наступні симптоми:

Рак шийки матки – симптоми та ранні ознаки патологічні вагінальні кровотечі;

кровотечі під час або після статевого акту, а також спринцювання чи огляду гінекологом;

кровотеча після менопаузи;

біль в тазу;

біль та дискомфорт під час інтимних стосунків;

на більш пізніх стадіях розвитку раку відбувається зниження ваги, гематурія, гідронефроз, болі в спині та кінцівках, підвищена стомлюваність.

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