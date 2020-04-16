24 Канал Техно Lifestyle Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Швейцарія почне поетапно виходити з карантину з 27 квітня

- Читать новость на русском
Швейцарія почне поетапно виходити з карантину з 27 квітня / Фотобанк 24 каналу

Спершу зможуть працювати перукарі, потім школи, а згодом відкриються бари. Швейцарія оголосить про послаблення карантинних обмежень з 27 квітня, яке відбудеться у три етапи.

Про це пише The Local

Читайте також Швейцарський університет пропонує безкоштовну сімейну терапію під час карантину

Так, компанії, що надають особисті послуги (перукарі, фізіотерапевти тощо) зможуть повернутися до роботи з 27 квітня. Кількість клієнтів у приміщеннях буде обмежена.

Влада продовжить моніторинг ситуації щодо пандемії коронавірусу. Якщо вона буде стабільною, 11 травня відкриються школи.

Заклади харчування, такі як бари та ресторани, розглянуть зняття карантинних обмежень з 8 червня.

Стосовно відновлення масових заходів (концерти, футбольні матчі, до прикладу) наразі не розроблено планів.

Додамо, у Швейцарії від коронавірусу зафіксували більше тисячі летальних випадків. Загальна кількість хворих – понад 26 тисяч.

симптоми коронавірусу
Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Швейцарія Здорове життя
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 10:30 Що робити, якщо підозрюєте у себе коронавірус: інструкція
Анастасія Лукашевська
сьогодні 07:40 Якими ліками пропонують лікувати коронавірус: перелік
Анастасія Лукашевська
15 квітня 19:41 Що таке пандемія і епідемія: пояснюємо різницю на прикладі коронавірусу
Анастасія Лукашевська
15 квітня 17:10 Гомосексуальна, бісексуальна чи гетеросексуальна: тест на сексуальну орієнтацію
Олександр Бевза
14 квітня 17:52 Як вийти з Великого посту без шкоди для здоров’я: дієві секрети від експертів
Настя Сукач

Новини
Більше новин