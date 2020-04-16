Швейцарія почне поетапно виходити з карантину з 27 квітня

Спершу зможуть працювати перукарі, потім школи, а згодом відкриються бари. Швейцарія оголосить про послаблення карантинних обмежень з 27 квітня, яке відбудеться у три етапи.

Про це пише The Local.

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Так, компанії, що надають особисті послуги (перукарі, фізіотерапевти тощо) зможуть повернутися до роботи з 27 квітня. Кількість клієнтів у приміщеннях буде обмежена.

Влада продовжить моніторинг ситуації щодо пандемії коронавірусу. Якщо вона буде стабільною, 11 травня відкриються школи.

Заклади харчування, такі як бари та ресторани, розглянуть зняття карантинних обмежень з 8 червня.

Стосовно відновлення масових заходів (концерти, футбольні матчі, до прикладу) наразі не розроблено планів.

Додамо, у Швейцарії від коронавірусу зафіксували більше тисячі летальних випадків. Загальна кількість хворих – понад 26 тисяч.



Як відрізнити коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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