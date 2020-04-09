Ситуація в Україні з забезпеченням лікарень нагадує мені 2014 рік, – український лікар в Італії

Гліб Беглов – один з тих лікарів, які вирушили до Італії боротися з пандемією. Він поділився враженнями з нового робочого місця та сказав, що боїться того, що Україна не впорається з таким викликом.

Про це Гліб Беглов розповів на своїй сторінці у фейсбуці.

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Гліб Беглов перебуває в центрі адміністративної одиниці – одному з регіонів Італії на східному узбережжі. В місті проживає близько 95 тисяч людей й за кількістю показників регіон з кожним днем все більше наближається до Ломбардії.

Мене питають чи не страшно мені тут. Сьогодні я вперше піймав себе на думці, що страшно. Не за себе. Дивлячись на обладнання яке є в цій, достатньо невеликій лікарні мені страшно за те, як ми зможемо впоратися вдома зі значним збільшенням пацієнтів лікуючи їх термометром, крапельницею та червоним ковпачком,

– повідомив Беглов.

В лікарні, де працює Беглов, раніше було одне реанімаційне відділення з шістьма ліжками. У зв'язку зі спалахом, тепер в ній обладнали п'ять реанімаційних відділень. Аби була можливість надавати допомогу великій кількості пацієнтів, до лікарні привезли обладнання з інших регіональних медичних установ.

За словами Беглова, найбільшим викликом, з яким стикнулася система охорони здоров'я країни – нестача персоналу. Особливо не вистачає медсестер та молодших медсестер, які в Італії виконують багато функцій. Відтак, з інших лікарень регіону їх тимчасово перевели до лікарні для пацієнтів з COVID-19. Тобто перерозподіливши ресурси, країна отримала більше можливостей та ізольовані лікарні, які повністю переорієнтували для допомоги інфікованим пацієнтам.

Беглов розповів, що таке навантаження на систему не призвело до нестачі обладнання або витратних матеріалів.

При кожному вході у відділення я одягаю дві пари рукавичок та новий костюм. Перед кожним пацієнтом я вдягаю ще одну пару рукавичок, а після того як знімаю дезінфікую нижній шар рукавичок розчинами які знаходяться всюди у відділенні і все це є. Ба більше - я можу вибрати який розмір рукавичок мені підходить,

– розповів він.

За його словами, там ніхто не рахує скільки пар рукавичок, катетерів та фізрозчину лікар витратив впродовж дня та скільки метрів бинту відмотав. "Ти просто береш все, що тобі необхідно від серветок до кисневих балонів, які стоять в коридорі під стінкою", – додав він.

Беглов про ситуацію в Україні

За словами Беглова, італійські лікарі виснажуються через потік пацієнтів, але принаймні вони мають все необхідне для їх порятунку. Відомо, що в місцевих лікарнях бракує апаратів штучної вентиляції легень або інфузоматів, але "це неможливо порівняти з українськими лікарнями, де часто може не бути жодної пари рукавичок" й де все, аж до сечових катетерів купують пацієнти. Беглов зазначив, що в Україні лікарям часто доводиться дочекатися, щоб родичі пацієнта принесли все необхідне для виконання маніпуляцій.

Ситуація, яка зараз розвивається в Україні з забезпеченням лікарень, нагадує мені 2014 рік, коли добровольці, вдягнуті волонтерами 'в те, що змогли знайти' пішли захищати Україну від вторгнення російських військ. І це 'те, що змогли знайти' було в рази краще, ніж те, що потім дала їм країна. Ця строката юрба, тоді собою затулила всіх нас від загрози, що поставала на сході країни,

– описав Беглов.

Беглов розповів, що нині українським медикам, як і військовим у 2014 році, забороняють казати правду про нестачу медичного обладнання та неготовність. У цей час волонтери збирають необхідні засоби захисту, апарати штучного дихання, медикаменти та навіть допомагають медикам дістатись на роботу.

...Перед тим, як перевезти пацієнта з операційної в палату необхідно знайти інфузомат і бажано справний, а подорож на КТ перетворюється на біг з перешкодами, де долаючи численні пороги треба забігати в інші палати, оскільки там є кисень та апарат штучної вентиляції легень, після чого можна швидко перебігти до наступного такого пункту,

– зазначив він.

Беглову хочеться сподіватися на те, що Україну омине песимістичний сценарій Італії, але, за його словами, необхідно мати чіткий план на випадок другого варіанту. Тобто необхідно мати чіткий план перерозподілу ресурсів на рівні країни, області та регіону. Також, на його думку, лікарям необхідне навчання та швидкий доступ до інформації.

Лікар вважає, що Україна вже програла попередні етапи боротьби з коронавірусом, адже через відсутність масового тестування та вчасного тестування контактних осіб хвороба почала поширюватися серед населення. Він зазначив, що тепер необхідно сконцентруватися на якісній допомозі хворим та на підсиленні спроможності лікарень.

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