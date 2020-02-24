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Скалецька заявила про готовність України до спалаху коронавірусу

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Зоряна Скалецька / Getty images

В Україні лікарі готові надати медичну допомогу хворим на гострі респіраторні захворювання, зокрема й коронавірус.

Про це заявила міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька в ефірі 24 каналу. За її словами, коронавірус аналогічно лікується як й інші гострі респіраторні захворювання – знімається симптоматика, тобто температура, кашель і так далі.

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"На сьогодні в наших лікарнях підготовлено бокси, наприклад, ми говоримо про Полтаву, там є шість інфекційних боксів для того, щоб розміщувати людей з такими симптомами", – зазначила вона.

Зважаючи на те, що в багатьох регіонах України є підвищений епідеміологічний поріг грипу, готовність лікарів до реагування на будь-яку медичну допомогу на гострі респіраторні захворювання – є. Місцевим владам давали завдання провести аналіз і моніторинг, і зараз ми робимо черговий зріс ситуації, звітності для того, аби мати розуміння, які вказівки та допомогу ще можна надати,
– наголосила Скалецька. 

До слова, про готовність України до ймовірного спалаху коронавірусу заявив й прем'єр-міністр України Олексій Гончарук. Він пояснив: "Якщо у людини будуть симптоми хвороби, кожну область ми підготували до цього: є бригади лікарів-інфекціоністів, які знають усю процедуру надання медичної допомоги. Визначені також лікарні, які готові прийняти людей. Причин для паніки немає!".

Коментар Зоряни Скалецької щодо спалаху коронавірусу: відео

Коронавірус з Китаю: останні новини 

  • Станом на 24 лютого від коронавірусу померли 2 619 людей. Загальна кількість інфікованих – 79 360 осіб по всьому світу. Є й ті, хто одужав – їх понад 25 тисяч людей. Більшість випадків інфікування зафіксували на материковому Китаї.
  • Коронавірус 2019-nCoV підтвердили у двох українців. Вони є членами екіпажу судна "Diamond Princess", який відправили на карантин біля берегів Японії.
  • 20 лютого Україна евакуювала своїх громадян з місця розповсюдження коронавірусу – китайського міста Уханя. Загалом вдалося евакуювати 45 українців та 27 іноземців. Усі вони здорові та підозр на захворювання не мають. 
  • Нині епіцентром захворювання стала й Італія. Там наявність коронавірусу Covid-2019 підтвердили у 157 людей, а від ускладнень вже померли 4 людей. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах.

Усі новини про українців в обсервації та усе, що потрібно знати про коронавірус Covid-19 – читайте у матеріалах 24 каналу.

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Автор: Юлія Гілей
Теги: Нові Санжари Коронавірус 2020 Новини України Зоряна Скалецька Китай Здоров'я Медицина
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