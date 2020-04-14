Скільки коронавірус живе на купюрах та на одязі: нове дослідження

Вчені з Гонконгу з'ясували, скільки коронавірус тримається на поверхнях банкнот та на одязі. Їх дослідження вкотре підтвердило, що необхідно мити руки та відмовитися від користування готівкою.

У зв'язку з пандемією, експерти неодноразово наголошували на тому, що поки що краще відмовитися від використання готівки, на поверхні якої живе безліч видів мікробів та патогенних бактерій, повідомляє The Lancet Microbe.

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Вчені зі Школи громадської охорони здоров'я при Університеті Гонконгу перевірили живучість збудника коронавірусу SARS-CoV-2.

Для цього 5 мікролітрів вірусної культури нанесли на різні поверхні за допомогою піпетки. Зазначимо, що відносна вологість повітря під час експерименту була приблизно 65%.

Скільки COVID-19 тримається на поверхнях

Вчені виявили, що коронавірус найдовше тримається на гладких поверхнях .

. Натомість з цигаркового паперу або серветок він зникав вже через 3 години .

. 3 поверхонь обробленої деревини та тканин збудник інфекції зникав тільки на другий день .

. Натомість на банкнотах та склі SARS-CoV-2 тримався близько чотирьох днів.

Хоча SARS-CoV-2 може бути стабільним в сприятливому середовищі, він чутливий до стандартних методів дезінфекції… Якщо ви хочете захистити себе, дотримуйтесь правил гігієни, часто мийте руки та намагайтеся не торкатися обличчя, рота або носа,

– зазначили дослідники.

Коронавірус чутливий до тепла

Вчені вирішили перевірити живучість інфекції при різних температурах та з'ясували, що найкраще він тримається при 4°С. При такій температурі зниження його концентрації (титру) розпочалося лише на 14-й день.

Дослідники поступово нарощували тепло та виявили, що час інактивації вірусу почав скорочуватися лише при 22°C. Натомість:

При 22°C коронавірус був активними до 7 днів та зникав до другого тижня;

При 37°C коронавірус зникав на другий день;

При 56°C збудник інфекції зник через пів години;

При 70°C SARS-CoV-2 зник через п'ять хвилин.

Відтак, вчені закликають надавати перевагу безконтактному виду платежів та дотримуватися правил гігієни.



Живучість коронавірусу на поверхнях / Інфографіка 24 каналу

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