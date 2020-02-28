Скільки місць має Україна на випадок спалаху коронавірусу: відповідь Скалецької
Зоряна Скалецька розповіла, що в Україні є 12 тисяч ліжок на випадок спалаху коронавірусної інфекції. Таким чином, у випадку епідемії місць вистачить на 4 місяці.
Зоряна Скалецька додала, що якщо в Україні й спалахне Covid-19, то інтенсивна динаміка захворювання не прогнозується, повідомляє Радіо Свобода.
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У нас є 12 тисяч ліжок на всю Україну. Навіть якщо щодня буде з’являтися по 100 (пацієнтів із коронавірусом – ред.), у нас на чотири місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок,
– заявила очільниця МОЗ.
Вона зазначила, що такий розвиток подій можливий лише в тому випадку, якщо Україна не вживатиме ніяких епідеміологічних заходів: обмеження пересування, карантини тощо.
До слова, нещодавно заступник Скалецької Віктор Ляшко розповів, що на випадок розповсюдження інфекції в Україні є 2,5 тисячі інфекційних боксів.
Коронавірус Covid-19: коротко
- Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
- Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
- Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
- Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
- 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
- МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу
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