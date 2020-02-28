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Скільки місць має Україна на випадок спалаху коронавірусу: відповідь Скалецької

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Чи готова Україна до коронавірусу / 24 канал

Зоряна Скалецька розповіла, що в Україні є 12 тисяч ліжок на випадок спалаху коронавірусної інфекції. Таким чином, у випадку епідемії місць вистачить на 4 місяці.

Зоряна Скалецька додала, що якщо в Україні й спалахне Covid-19, то інтенсивна динаміка захворювання не прогнозується, повідомляє Радіо Свобода. 

До теми: В яких лікарнях Києва госпіталізовуватимуть хворих на коронавірус

У нас є 12 тисяч ліжок на всю Україну. Навіть якщо щодня буде з’являтися по 100 (пацієнтів із коронавірусом – ред.), у нас на чотири місяці інтенсивної появи по 100 людей вистачить ліжок,
– заявила очільниця МОЗ. 

Вона зазначила, що такий розвиток подій можливий лише в тому випадку, якщо Україна не вживатиме ніяких епідеміологічних заходів: обмеження пересування, карантини тощо.

До слова, нещодавно заступник Скалецької Віктор Ляшко розповів, що на випадок розповсюдження інфекції в Україні є 2,5 тисячі інфекційних боксів.

Коронавірус Covid-19: коротко

  • Станом на 28 лютого на коронавірус захворіло понад 80 тисяч людей, більшість із них – у Китаї.
  • Померли від хвороби понад 2700 людей, одужали – понад 30 000 осіб.
  • Впродовж кількох минулих днів вірус швидко поширився Європою, а Італія нині є епіцентром спалаху.
  • Станом на 28 лютого в Україні не зафіксовано жодного випадку коронавірусу Covid-19.
  • 20 лютого Україна евакуювала з китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців – вони 2 тижні проведуть в обсервації.
  • МЗС України радить утриматися від поїздок до країн, у яких зафіксували спалах коронавірусу.

Коронавірус
Коронавірус в цифрах / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Лікарня Коронавірус Covid-19 Міністерство охорони здоров’я Зоряна Скалецька Новини України Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя
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