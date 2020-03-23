Скільки тестів на коронавірус потрібно Україні
До України з Китаю літаком доставили 250 тисяч тестів на виявлення коронавірусу. Першими їх отримають медики, військовослужбовці, працівники поліції та Держприкордонслужби. Скільки ще потрібно таких тестів – читайте далі.
У МОЗ заявили, що привезли в Україну лише першу партію, згодом буде друга. Йдеться про два види – тести полімеразної ланцюгової реакції та для експрес-діагностики, їх ще називають "швидкими".
До слова Експрес-тести на коронавірус доставлять в усі області протягом 23 березня, – Аваков
Учений-біохімік Сергій Комісаренко в коментарі 24 каналу пояснив, яка між ними різниця.
Щоб почуватись спокійно, кажуть вірусологи, Україні потрібно щонайменше 18 мільйонів тестів на коронавірус. Та перспективи не погані – вітчизняний Інститут молекулярної біології і генетики НАН розробив власну тест-систему, яка готується до промислового випуску.
У МОЗ наголошують, якщо українці виявлять у себе симптоми гострого респіраторного захворювання, слід телефонувати до свого сімейного лікаря. А лікарі швидкої виїжджатимуть лише на екстрені випадки.