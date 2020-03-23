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Скільки тестів на коронавірус потрібно Україні

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До України з Китаю літаком доставили 250 тисяч тестів на виявлення коронавірусу. Першими їх отримають медики, військовослужбовці, працівники поліції та Держприкордонслужби. Скільки ще потрібно таких тестів – читайте далі.

У МОЗ заявили, що привезли в Україну лише першу партію, згодом буде друга. Йдеться про два види – тести полімеразної ланцюгової реакції та для експрес-діагностики, їх ще називають "швидкими".

До слова Експрес-тести на коронавірус доставлять в усі області протягом 23 березня, – Аваков

Учений-біохімік Сергій Комісаренко в коментарі 24 каналу пояснив, яка між ними різниця.

 
Сергій Комісаренко, учений-біохімік
"Ці тести (йдеться про "швидкі" – 24 канал) демонструють існування вірусу у людини після того, як у неї виробилися антитіла, а це займає 4, 5, 6, а інколи і більше дні в. Інші тести, які значно чутливіші, ґрунтуються на полімеразній ланцюговій реакції. Можна визначити навіть одну молекулу, яка притаманна цьому вірусу"

Щоб почуватись спокійно, кажуть вірусологи, Україні потрібно щонайменше 18 мільйонів тестів на коронавірус. Та перспективи не погані – вітчизняний Інститут молекулярної біології і генетики НАН розробив власну тест-систему, яка готується до промислового випуску.

У МОЗ наголошують, якщо українці виявлять у себе симптоми гострого респіраторного захворювання, слід телефонувати до свого сімейного лікаря. А лікарі швидкої виїжджатимуть лише на екстрені випадки.


Де можна пройти тест на коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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23 березня
Автор: Марина Молька
Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Китай
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