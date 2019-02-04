Скільки українців ходять взимку босоніж та наскільки це корисно

Людей, які не носять взуття називають барефутерами, від англійської – босоногі. В Україні такий рух поки не дуже популярний. Проте ті, хто вже це практикує, запевняють: життя стало кращим.

Так, киянин Андрій Новосьолов ходить без взуття вже 13 років.

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Ще з дитинства Андрій любив бігати без взуття, відчувати землю під ногами. Тоді батьки не дуже сприймали таке захоплення. Тому відмовитись від взуття чоловік вирішив у 34, коли мав власну родину.

Вже через півроку він побачив користь від ходіння босоніж – в нього перестала боліти спина, а ще позбувся плоскостопості.



Андрій Новосьолов ходить пішки понад 10 років

Андрій ходить босоніж, якщо надворі температура не нижче семи градусів. За ці роки він жодного разу не хворів, і жодної інфекції не підхопив, хоча декілька разів вганяв уламки скла. У 2014 році чоловік створив спільноту київських барефутерів, тобто босоногих. Наразі ж їх лише декілька. Загалом по Україні їх до 20-ти.

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Одна з них мешкає у Чернігові – Іванна Красносільська, вона бореться за чистоту. На прогулянки дівчина йде з пакетом і по дорозі збирає чуже сміття. Таким чином намагається внести свій вклад в очищення природи. Загартовувати тіло Іванна почала ще з літа 2017-го року. Ходила боса літом, потім восени, а потім вже і взимку.



Іванна Красносільська протягом року ходить босоніж

Сьогодні вона виходить навіть в сильний мороз легко вдягнута та босоніж. В Чернігові місцеві мешканці її сприймають по-різному. Одні просто дивляться із здивуванням, інші підходять, спілкуються, пропонують купити взуття, хвилюються, щоб вона не поранилась.

"Пускають мене всюди – і в театр, і у філармонію, і в автобуси, тобто в будь-які установи. Але всюди люди дивуються: як у мене це виходить і чи не боюся я поранитися", – говорить Іванна.

Чи варто практикувати прогулянки босоніж взимку?

Лікарі таку практику не засуджують, проте кажуть – треба бути обережними.

Якщо людина загартовується, починаючи від осені до зими, то це буде корисно, бо це стимуляція точок і розвантаження ступні. Але якщо людина вперше стане на сніг – можуть бути гострі запалення сечовидільної системи та горла,

– розповіла терапевт-кардіолог клініки Борис Марина Ярова.

До того ж, лікарі всім радять періодично знімати взуття, адже така проста процедура позитивно впливає на роботу всього організму. Такий собі точковий масаж. А для тих, хто гидує ходити босоніж вулицею, можна купити спеціальний коврик – 10 хвилин ходьби на ньому буде достатньо.