SkyUp готовий евакуювати українців з Уханя через коронавірус
Представництво українського авіаперевізника SkyUp заявило, що компанія цілком готова евакуювати українців з провінції Хубей.
Попри це дата польоту невідома, адже авіаперевізник чекає на команду МОЗ, повідомляє hromadske.
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Нам не потрібно багато часу для підготовки до вильоту. Наш літак готовий, екіпаж також. Літак вилетить о 5 ранку одразу після того, як ми отримаємо команду від МОЗ. Наразі точної дати немає. Попередньо говорилось, що рейс буде цього тижня, але конкретної дати та часу немає. Щойно літак вилетить — МОЗ спільно зі SkyUp дасть брифінг, де і повідомимо всі деталі евакуації,
— зазначили у компанії.
Як пише hromadske, на евакуацію українців виділили один літак. Попри те, що точну тривалість польоту повідомити не можуть, відомо, що літак один раз зупиниться в місті Алмати.
16 членів екіпажу та команда медиків будуть одягнуті в костюми біологічного захисту. Після прибуття пасажирам поміряють температуру, техніку літака продезінфікують, а спеціальні повітряні фільтри замінять на нові.
Ігор Кузін розповів, що перед вильотом українцям двічі поміряють температуру (хоча у випадку інкубаційного періоду її може не бути) та нададуть звичайні медичні маски під час перельоту.
Нагадаємо, що 11 лютого, як повідомляло Посольство України в КНДР, Україна повинна була евакуювати українців з провінції Хубей. Втім, евакуація не відбулась. Як пояснює МОЗ, нині приймати потенційно заражених людей ризиковано – необхідно підготуватись на 100%.
Останні дані про поширення китайського вірусу:
- Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.
- Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім на лайнері "Diamond Princess" захворіло 2 українців.
- До Китаю тимчасово припинили групові тури.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
- 11 лютого громадян України мали евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
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