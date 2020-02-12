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SkyUp готовий евакуювати українців з Уханя через коронавірус

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Евакуація українців з Китаю / Конкурент

Представництво українського авіаперевізника SkyUp заявило, що компанія цілком готова евакуювати українців з провінції Хубей.

Попри це дата польоту невідома, адже авіаперевізник чекає на команду МОЗ, повідомляє hromadske.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Нам не потрібно багато часу для підготовки до вильоту. Наш літак готовий, екіпаж також. Літак вилетить о 5 ранку одразу після того, як ми отримаємо команду від МОЗ. Наразі точної дати немає. Попередньо говорилось, що рейс буде цього тижня, але конкретної дати та часу немає. Щойно літак вилетить — МОЗ спільно зі SkyUp дасть брифінг, де і повідомимо всі деталі евакуації,
— зазначили у компанії.

Як пише hromadske, на евакуацію українців виділили один літак. Попри те, що точну тривалість польоту повідомити не можуть, відомо, що літак один раз зупиниться в місті Алмати. 

16 членів екіпажу та команда медиків будуть одягнуті в костюми біологічного захисту. Після прибуття пасажирам поміряють температуру, техніку літака продезінфікують, а спеціальні повітряні фільтри замінять на нові.

Ігор Кузін розповів, що перед вильотом українцям двічі поміряють температуру (хоча у випадку інкубаційного періоду її може не бути) та нададуть звичайні медичні маски під час перельоту.

Нагадаємо, що 11 лютого, як повідомляло Посольство України в КНДР, Україна повинна була евакуювати українців з провінції Хубей. Втім, евакуація не відбулась. Як пояснює МОЗ, нині приймати потенційно заражених людей ризиковано – необхідно підготуватись на 100%.

 
Зоряна Скалецька – очільниця МОЗ
“Кінцеве рішення про початок евакуації громадян ми приймемо лише тоді, коли будуть виключені всі можливі ризики занесення хвороби на територію країни разом з евакуйованими громадянами. У закладах, що були обрані для розміщення евакуйованих, працює команда фахівців. Нині перевіряються вентиляційні канали, каналізаційні системи. Також важливо організувати харчування евакуйованих з мінімальною кількістю залучення зовнішнього персоналу та забезпечити охорону та закритий режим”.

Останні дані про поширення китайського вірусу:

  • Станом на 12 лютого від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1115 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 45 тисяч по всьому світу.
  • Від хвороби помирають приблизно 9% інфікованих.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • В Україні жоден випадок підозри на коронавірус не підтвердився, втім на лайнері "Diamond Princess" захворіло 2 українців.
  • До Китаю тимчасово припинили групові тури.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, де вирує епідемія.
  • 11 лютого громадян України мали евакуювати з Уханю, втім евакуація не відбулась.


Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус 2020 SkyUp Міністерство охорони здоров’я
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