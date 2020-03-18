У Львові з гучномовців нагадують правила карантину: відео

Через карантин по всіх районах Львова їздитимуть інформаційні машини, які гучно будуть нагадувати жителям про те, що треба серйозно віднестися до обмежень у місті, а також дбати про літніх людей.

Про інформаційні машини у Львові повідомив міський голова Андрій Садовий.

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Мер міста наголосив про те, що важливо, щоб старші люди залишались вдома. Також в телеграмі Садовий опублікував відео, як виглядає спорожнілий центр міста.

З машини лунає оголошення про те, що у місті введено режим карантину через небезпеку поширення коронавірусу.

"Просимо вас без особливих потреб не виходити на вулицю, не відвідувати місця скупчення людей, дотримуватися дистанції між людьми не менше двох метрів. В зоні підвищеної небезпеки – особи у віці понад 60 років. Збережіть життя своїм близьким… Подбайте, аби старші люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним", – йдеться у записі з інформаційної машини.

Як виглядає центр міста Львова під час карантину: дивіться відео



Симптоми коронавірусу /​ Інфографіка 24 каналу

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