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У Львові з гучномовців нагадують правила карантину: відео

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Як виглядає Львів під час карантину / Фотобанк 24 каналу

Через карантин по всіх районах Львова їздитимуть інформаційні машини, які гучно будуть нагадувати жителям про те, що треба серйозно віднестися до обмежень у місті, а також дбати про літніх людей.

Про інформаційні машини у Львові повідомив міський голова Андрій Садовий.

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Мер міста наголосив про те, що важливо, щоб старші люди залишались вдома. Також в телеграмі Садовий опублікував відео, як виглядає спорожнілий центр міста.

З машини лунає оголошення про те, що у місті введено режим карантину через небезпеку поширення коронавірусу.

"Просимо вас без особливих потреб не виходити на вулицю, не відвідувати місця скупчення людей, дотримуватися дистанції між людьми не менше двох метрів. В зоні підвищеної небезпеки особи у віці понад 60 років. Збережіть життя своїм близьким… Подбайте, аби старші люди залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним", йдеться у записі з інформаційної машини.

Як виглядає центр міста Львова під час карантину: дивіться відео

 

Симптоми коронавірусу
Симптоми коронавірусу /​ Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус Covid-19 Карантин в Україні 2020 Здоров'я Коронавірус в Україні Новини Львова Здорове життя
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