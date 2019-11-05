Спростували ще один поширений міф про омега-3

Омега-3 є чи не найпопулярнішою біологічно-активною добавкою, адже містить у собі незамінні жирні кислоти. Нещодавно вчені вже спростували міф про зв'язок риб'ячого жиру та серцево-судинних захворювань, проте з'явилось нове дослідження, яке ще більш применшує властивість цього препарату.

Вважається, що жири омега-3 можуть зняти тривогу та полегшити перебіг депресії, проте виявилось, що це зовсім не так, повідомляє Daily Mail.

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Вчені з Університету Східної Англії провели аналіз даних 31 дослідження. У експерименті взяло участь понад 41 000 учасників, яких розділили на 2 групи.

Перша група збільшила споживання омега-3 завдяки добавкам, а друга підтримувала свій звичний раціон.



Споживання риб'ячого жиру та горіхів не впливає на стан психічного здоров'я

За учасниками спостерігали 24 тижні, а зміни в їхньому психічному здоров’ї оцінювалися двома методами: діагностикою та анкетуванням про якість життя, емоційний стан, наявність стресу тощо.

Після дослідження вчені дійшли до висновку, що омега-3 хоч і корисні для здоров'я загалом, проте вони зовсім не впливають на перебіг депресії та тривожність.

Виявилось, що риб'ячий жир знижував ризик депресії та тривоги не більш ніж на один відсоток, а в одному випробуванні взагалі не було зафіксовано жодних змін.

Автори дослідження закликають лікарів припинити рекомендувати омега-3 для боротьби із депресією та тривожністю.

Враховуючи екологічні проблеми промислового рибальства, його згубний вплив на запаси риби та забруднення Світового океану, немає сенсу в тому, щоб ковтати таблетки риб'ячого жиру, які не приносять користі,

– зауважила одна з авторів дослідження, лікарка Кетрін Дін.

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