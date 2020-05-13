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США повернули Росії її гумдопомогу: апарати ШВЛ стали причиною смерті 6 людей

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США повернули Росії апарати ШВЛ
США повернули Росії апарати ШВЛ / vz.kiev.ua

Америка повернула на склади федеральної влади Росії десятки апаратів ШВЛ, які РФ надала в якості "гуманітарної допомоги".

45 апаратів ШВЛ, які Москва відправила до Нью-Йорка та Нью-Джерсі, залишилися невикористаними, повідомляє BuzzFeed.

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Відомо, що 30 апаратів штучної вентиляції легенів РФ відправила до Нью-Йорка, а ще 15 – до Нью-Джерсі. Влада на місцях дипломатично сформулювала відмову, повідомивши, що крива захворювань не була такою високою і російське обладнання просто не знадобилося.

Натомість прессекретар Федерального агентства з управління в надзвичайних ситуаціях США повідомив, що насправді штати повернули апарати через "велику обережність", адже знають про пожежі, які це обладнання спричинило у російських лікарнях.

Так, ця сама модель апаратів ШВЛ, які надала Росія, стала причиною займання в російських лікарнях, внаслідок чого померли 6 людей (4 з них отруїлися чадним газом). 

Висновки розслідування, проведеного російською владою щодо пожеж, допоможуть нам прийняти рішення щодо подальшого застосування цих апаратів,
– сказала Донна Леснер, директор з комунікацій Державного департаменту охорони здоров’я штату Нью-Джерсі.

Окрім того у ЗМІ підкреслили, що американське обладнання призначене для роботи в мережі 110 В, натомість російському обладнанню необхідно 220 В.

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Коронавірус COVID-19 Здоров'я Лікування Лікарня Новини Росії Новини США
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