24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Створили комарів, які здатні зупинити смертельну лихоманку

877 Читать новость на русском
Штучні комарі / Pixabay

Міжнародна група вчених розробила комарів, які зупиняють передачу вірусу денге. Латинська Америка заявила, що у 2019 році кількість випадків зараження денге є найвищою за всю історію.

Дослідницька група, яку очолили біологи з Каліфорнійського університету, зуміла перетворити комарів Aedes aegypti, які поширюють лихоманку, пише PLOS.

До теми: Як нас вбиває глобальне потепління: тривожні графіки

Дослідники визначили широкий спектр людських антитіл для придушення вірусу денге. Розробка, створена вченими, це перший в історії людства інженерний підхід до комарів, націлений на чотири типи лихоманки денге.

Вченим вдалося створити "вантаж" антитіл у самок комарів A. aegypti, які поширюють хворобу.

Як тільки самка комара бере кров, антитіло активується та експресується – це тригер. Це антитіло здатне перешкоджати розмноженню вірусу і його поширення комахою, що запобігає зараження людини. 
– сказав Акбарі з Відділення біологічних наук, член Інституту генетики й суспільства Тата.

Акбарі додав, що ці комарі можуть легко з'єднуватись з "системою поширення", на кшталт генна розробка (Gene Drive) за технологією CRISPR / CAS-9. Тобто є змога поширювати це антитіло далі, серед цілої популяції комарів, які передають захворювання.

Комарі вірус денге
Вчені вигадали, як подолати вірус денге / Фото: Medical Xpress

Дивно, що тепер ми можемо передавати гени з імунної системи людини до імунітету комарів. Ця робота відкриває абсолютно нову область біотехнологічних можливостей для боротьби з хворобами людини, що передаються комахами,
– сказав співавтор Джеймс Кроу-Молодший, доктор медичних наук.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірус денге загрожує мільйонам людей в тропічному і субтропічному кліматі. Ця лихоманка є основною причиною серйозних захворювань та смертей серед дітей у багатьох країнах Азії та Латинської Америки.

Жертви денге страждають від грипоподібних симптомів, включаючи сильну лихоманку, висип й навіть кровотечу. Нині не існує ніякого спеціального лікування від цієї хвороби, тому на першому місці стоять профілактика і контроль поширення вірусу.

Вчені вірять, що в недалекому майбутньому людство володітиме та користуватиметься генетичними підходами до боротьби з рядами вірусів: денге, Зіка, жовтої лихоманки та чикунгуньї.

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

Всюдисуща пика Путіна, Трамп засмутив російських дітей – Недиванна сотня
сьогодні
1728
Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Медицина
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
17 січня 21:41 Молочниця у чоловіків: причини, симптоми та лікування
18122
15 січня 19:30 Аерофобія: як побороти страх перельотів після гучної авіакатастрофи
Олександр Бевза 1095
14 січня 17:55 Чому гомосексуальність – природно, а гомофобія – ні
Олександр Бевза 14463
14 січня 16:43 Запалення легень: що таке пневмонія та чим вона небезпечна для дорослих і дітей
Олександр Бевза 14696
14 січня 08:43 Хронічна втома: що це таке та як вберегтися
Настя Сукач 6713
Новини
Більше новин
Залиште відгук