Створили комарів, які здатні зупинити смертельну лихоманку

Міжнародна група вчених розробила комарів, які зупиняють передачу вірусу денге. Латинська Америка заявила, що у 2019 році кількість випадків зараження денге є найвищою за всю історію.

Дослідницька група, яку очолили біологи з Каліфорнійського університету, зуміла перетворити комарів Aedes aegypti, які поширюють лихоманку, пише PLOS.

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Дослідники визначили широкий спектр людських антитіл для придушення вірусу денге. Розробка, створена вченими, це перший в історії людства інженерний підхід до комарів, націлений на чотири типи лихоманки денге.

Вченим вдалося створити "вантаж" антитіл у самок комарів A. aegypti, які поширюють хворобу.

Як тільки самка комара бере кров, антитіло активується та експресується – це тригер. Це антитіло здатне перешкоджати розмноженню вірусу і його поширення комахою, що запобігає зараження людини.

– сказав Акбарі з Відділення біологічних наук, член Інституту генетики й суспільства Тата.

Акбарі додав, що ці комарі можуть легко з'єднуватись з "системою поширення", на кшталт генна розробка (Gene Drive) за технологією CRISPR / CAS-9. Тобто є змога поширювати це антитіло далі, серед цілої популяції комарів, які передають захворювання.



Вчені вигадали, як подолати вірус денге / Фото: Medical Xpress

Дивно, що тепер ми можемо передавати гени з імунної системи людини до імунітету комарів. Ця робота відкриває абсолютно нову область біотехнологічних можливостей для боротьби з хворобами людини, що передаються комахами,

– сказав співавтор Джеймс Кроу-Молодший, доктор медичних наук.

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, вірус денге загрожує мільйонам людей в тропічному і субтропічному кліматі. Ця лихоманка є основною причиною серйозних захворювань та смертей серед дітей у багатьох країнах Азії та Латинської Америки.

Жертви денге страждають від грипоподібних симптомів, включаючи сильну лихоманку, висип й навіть кровотечу. Нині не існує ніякого спеціального лікування від цієї хвороби, тому на першому місці стоять профілактика і контроль поширення вірусу.

Вчені вірять, що в недалекому майбутньому людство володітиме та користуватиметься генетичними підходами до боротьби з рядами вірусів: денге, Зіка, жовтої лихоманки та чикунгуньї.

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