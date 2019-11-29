Створили простий тест, який виявляє хворобу Паркінсона на ранній стадії

Його зможе пройти будь-яка людина з планшетом. Це зробити дуже просто, адже програма самостійно аналізує почерк та малюнки людини.

Новаторський тест створили Австралійські вчені з Королівського технологічного університету Мельбурна. Розробники запевняють, що попередні дослідження продемонстрували його дієвість у 93% випадків.

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Давно відомо, що хвороба Паркінсона впливає на м'язи та звичну діяльність, тому вона впливає і на те, як пацієнти пишуть і малюють, – розповідає один з розробників Дінеш Кумар.

Нині Хворобу Паркінсона майже неможливо діагностувати на ранній стадії. Зазвичай її помічають тоді, коли в людини починається тремор або ригідність м'язів.

Саме тому фахівці вирішили створити свій метод виявлення хвороби Паркінсона, аби люди могли визначити її вчасно.

Це тест, який потрібно виконувати на цифровому планшеті за допомогою ручки та листка паперу. В нього входить 7 різних завдань, наприклад, малювання спіралі шляхом об'єднання точок, тест на пам'ять тощо. Після проходження тесту програма аналізує дані та одразу видає результат.



Одне з завдань тесту

Стандартні мультимодальні фізичні тести, які проводять клініцисти, – суб'єктивні. Наша технологія абсолютно об'єктивна та чутлива як і до поліпшень, так і до погіршення спритності...Точне розуміння того, як розвивається хвороба, і вивчення впливу різних методів лікування матимуть вирішальне значення для надання допомоги хворим,

– заявив Дінеш Кумар.

Розробники тесту підписали угоду зі стартапом Jesse Medical. Вони вважають, що це допоможе швидко вивести розробку на ринок.

Наступного року фахівці планують провести масштабні дослідження у Китаї та Австралії. Якщо тест й справді доведе свою ефективність, він зможе стати доступним для всіх охочих вже у 2022 році.

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