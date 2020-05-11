У Сумах почали збирати плазму для хворих на COVID-19: як заохочують донорів

Жителі Сумщини рятуватимуть хворих на COVID-19. Область стала першою в проєкті МОЗу щодо масового виявлення антитіл COVID-19. Для цього сумчан масово тестують. Ті, хто вже перехворів, зможуть стати донорами плазми. Її переливатимуть хворим, аби їх організм мав необхідні антитіла для боротьби з недугою.

Аби заохотити донорів, в місті ввели підвищені розцінки на плазму. За 1 літр донор отримає компенсацію – 1200 гривень, а також безкоштовну діагностику організму, повідомив 24 канал.

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Медики категорично заборонили приходити на тестування людям, у яких застуда. Якщо людина вже є донором – тоді варто при огляді повідомити терапевту, що в останні 3 місяці хворіли. І під час донації у цієї людини додатково візьмуть аналіз на COVID-19. Також тестування можуть пройти люди, які не є донорами, але перехворіли і хотіли б дізнатися, був COVID-19 чи ні.

"Зараз уже проведено дослідження 368 тестів, із них процент виявлення – приблизно 1%. Ми використовуємо вітчизняні тест-системи. Використовуємо метод імуноферментного аналізу. І виявляємо антитіла до COVID-19", – розповіла завідувачка клініко-діагностичної лабораторії Євгенія Батура.

Обіцяних державою тест-систем наразі в Сумах не отримали, тож користуються тими, які закупили за власний кошт. Сама процедура для людей є безкоштовною, займає приблизно 10 хвилин. Результати можна отримати вже у наступну добу.

Кінцева мета – віднайти тих людей, які можуть бути донорами антиковідної плазми. І за допомогою їх плазми лікувати тих людей, які зараз захворіли або перебувають у тяжкому стані,

– зазначила завідувачка відділення обласного Центру крові Антоніна Бабинець.

Також Сумський центр крові завершує формування груп, які б могли робити тестування та брати плазму від тих, у кого виявили антитіла, на виїзді. Працюватимуть такі лабораторії на території всієї Україні.



Чим відрізняються тести на COVID-19 / Інфографіка 24 каналу