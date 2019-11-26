Супрун назвала звільнення керівника НСЗУ поверненням до "совка"

Уляна Супрун відреагувала на звільнення керівника Національної служби України Олега Петренка.

Заява на звільнення керівника Національної служби здоров'я України Олега Петренка – поганий сигнал для трансформації системи охорони здоров’я, заявила екс-міністерка МОЗ Уляна Супрун.

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Пані Уляна зазначила, що Олег Петренко створив потужну технократичну інституцію буквально з нуля.

Уляна Супрун “Олегу вдалося зібрати професійну команду чесних та мотивованих людей, які почали втілювати докорінні зміни в медицині. Разом з Олегом вони зробили чи не найбільше, щоби “гроші пішли за пацієнтами”, тисячі лікарів та медсестер отримали вигідніші умови праці, а пацієнти — якісніші та доступніші медичні послуги та ліки”.

Пані Уляна також зазначила, що саме завдяки Петренку та прозорим правилам функціонування НСЗУ, кошти платників податків почали рухатися у напрямку медичних закладів, лікарів і пацієнтів, а не кишень корупціонерів.

Та наголосила, що такі принципи чесності, прозорості не знайомі новому керівництву МОЗу та людям, які там нині керують.

Від початку уряд Олексій Гончарук – Прем'єр-міністр України та президент Володимир Зеленський ігнорували те, що відбувається у міністерстві, від ефективної та прозорої роботи якого залежать життя мільйонів українців, штовхаючи систему назад до совка, – заявила Супрун.

Також екс-міністерка зазначила, що така бездіяльність та толерування ситуації стали причиною "витіснення" професійних управлінців, на зміну яким приходять кадри зі "старої" системи.

Уляна Супрун Схоже, для Зоряни Скалецької та Михайла Радуцького повернення до совєцької медицини на чолі з “комаровськими” – вірний шлях для сучасної країни, яка рухається в напрямку Європи. Зараз бачимо, як політичне керівництво віддає надважливу сферу в руки людей, які не готові та неспроможні з нею справлятися. Це – велика загроза, коли йдеться про збереження здоров’я всієї країни".

Якщо трансформація системи охорони здоров’я зупиниться – це те, чим запам’ятає уряд та президента вся пацієнтська спільнота та громадянське суспільство.

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