Супрун назвала звільнення керівника НСЗУ поверненням до "совка"
Уляна Супрун відреагувала на звільнення керівника Національної служби України Олега Петренка.
Заява на звільнення керівника Національної служби здоров'я України Олега Петренка – поганий сигнал для трансформації системи охорони здоров’я, заявила екс-міністерка МОЗ Уляна Супрун.
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Пані Уляна зазначила, що Олег Петренко створив потужну технократичну інституцію буквально з нуля.
Пані Уляна також зазначила, що саме завдяки Петренку та прозорим правилам функціонування НСЗУ, кошти платників податків почали рухатися у напрямку медичних закладів, лікарів і пацієнтів, а не кишень корупціонерів.
Та наголосила, що такі принципи чесності, прозорості не знайомі новому керівництву МОЗу та людям, які там нині керують.
Від початку уряд Олексій Гончарук – Прем'єр-міністр України та президент Володимир Зеленський ігнорували те, що відбувається у міністерстві, від ефективної та прозорої роботи якого залежать життя мільйонів українців, штовхаючи систему назад до совка, – заявила Супрун.
Також екс-міністерка зазначила, що така бездіяльність та толерування ситуації стали причиною "витіснення" професійних управлінців, на зміну яким приходять кадри зі "старої" системи.
Зараз бачимо, як політичне керівництво віддає надважливу сферу в руки людей, які не готові та неспроможні з нею справлятися. Це – велика загроза, коли йдеться про збереження здоров’я всієї країни".
Якщо трансформація системи охорони здоров’я зупиниться – це те, чим запам’ятає уряд та президента вся пацієнтська спільнота та громадянське суспільство.
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