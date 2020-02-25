Світ повинен готуватися до пандемії, – ВООЗ

Всесвітня організація охорони здоров'я заявила, що ситуацію з коронавірусом рано називати пандемією, втім країни повинні перейти "у режим готовності".

Нині ж використання слова "пандемія" не є доцільним й викликає страх, повідомляє BBC.

До теми: Коронавірус не такий небезпечний, як вважалось раніше

ВООЗ запевняє, що ситуація з коронавірусом ще не досягла рівня пандемії. Але деякі вчені вважають, що суспільство вже рухається до неї. Сплеск захворювань у Південній Кореї, Італії та смерть в Ірані викликали у науковців занепокоєння.

Керівник програми ВООЗ з питань надзвичайних ситуацій зі здоров’ям Майк Райан сказав, що настав час зробити "все, що у наших силах, аби підготуватися до пандемії".

Втім, він зауважив, що говорить про це не заради поширення паніки, а навпаки. Майк Райан вважає, що це повідомлення є ключовим, адже вірус можна стримати й багатьом країнам це справді вдалося.

Пандемія – що це? Пандемія – масова епідемія, яка поширюється країною, світом та континентами швидкими темпами. Як правило, характеризується відсутністю колективного імунітету, лікування та вакцини.

Головне про коронавірус Covid-2019

Станом на 25 лютого загальна кількість інфікованих перевищує 80 000 осіб по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000.

по всьому світу, а летальних випадків зафіксовано близько 3000. Поширення коронавірусу стрімко зросло в Італії . Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу.

. Там від ускладнень від коронавірусу померло 7 осіб, усі були літніми людьми. Через надзвичайну ситуацію із поширенням вірусу в Італії запровадили обмеження пересування у деяких регіонах. Крім того, уряд Австрії заборонив пропускати поїзди з Італії, щоб запобігти поширенню коронавірусу. Додамо, що українці, які проживають в Ломбардії, розповіли те, що паніку роздувають ЗМІ, а насправді ситуація куди спокійніше.

Поза Китаєм найбільше випадків зараження коронавірусом зафіксовано в Південній Кореї (763), в Японії (691). Інфікованими є пасажири круїзного лайнера Diamond Princess . На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу.

. На борту лайнера було 3700 людей з 56 країн. Серед них і 25 українців, усі – члени екіпажу. У двох українців підтвердили коронавірус, їх госпіталізували у лікарню в Японії.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає.

та 27 іноземців. Усі евакуйовані є здоровими, симптомів захворювань у них немає. Люди перебувають на обсервації в медичному центрі " Нові Санжари ", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019. Через розміщення евакуйованих з Китаю людей у селищі Нові Санжари місцеві жителі 19-20 лютого влаштували масові протести та сутички з поліцією. Під час них постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний. Відтак, щоб заспокоїти людей, до евакуйованих долучилась і міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька.



Дані про смертність від коронавірусу/ Інфографіка 24 каналу

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