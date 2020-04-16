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Священник на Буковині не повірив, що хворий на COVID-19, і збирається служити в церкві

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Коронавірус на Буковині виявили ще у 4 священників / Колаж 24 каналу

Тест ПЛР підтвердив інфікування коронавірусом у священника в Чернівецькій області. Але той у результати тестування не повірив і має намір продовжувати проводити богослужіння у церкві.

Про це увечері 15 квітня розповів у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

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Інфікований священник не вірить у свій діагноз

"Серед нових випадків захворювання, які сьогодні зафіксував наш лабораторний центр, є четверо священників", – повідомив він. 

Дивує те, що один з них всіляко намагається відкинути й не прийняти цю інформацію. Він стверджує, що результати лабораторного дослідження – неправдиві. І збирається завтра (16 квітня – 24 канал) піти до храму і проводити богослужіння,
– дивується Осачук.

Голова ОДА наголосив, що коли мовиться про життя і здоров'я людей, потрібна взаємна відповідальність: "У питанні безпеки суспільство і держава мають бути соратниками".

Раніше, зауважимо, Осачук вже розповідав про 5 інфікованих священників, один із яких контактував зі 123 своїми вірянами та ще з 4 священнослужителями.

COVID-19 у Чернівецькій області: останні новини

  • 15 квітня офіційно підтверджено ще 73 випадки інфікування коронавірусом.
  • Станом на вечір 15 квітня в Чернівецькій області вже 662 хворих на COVID-19.

Станом на ранок 15 квітня, нагадаємо, у Чернівецькій області було зафіксовано 589 інфікованих. 

Важливо! В Україні підтвердили вже 3764 випадки інфікування коронавірусом, 108 людей померли, 143 пацієнти – одужали. Країна перебуватиме на карантині щонайменше до 24 квітня.

Богослужіння
Дивіться трансляції богослужінь онлайн: де та на яких каналах / Інфографіка 24 каналу

Автор: Олесь Друкач
Теги: Релігія Коронавірус в Україні Коронавірус COVID-19 Новини Чернівців Новини Здоров'я Новини України Здоров'я Медицина
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