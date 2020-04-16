Священник на Буковині не повірив, що хворий на COVID-19, і збирається служити в церкві
Тест ПЛР підтвердив інфікування коронавірусом у священника в Чернівецькій області. Але той у результати тестування не повірив і має намір продовжувати проводити богослужіння у церкві.
Про це увечері 15 квітня розповів у фейсбуці голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.
Читайте також На Буковині коронавірус виявили у тижневого немовляти
Інфікований священник не вірить у свій діагноз
"Серед нових випадків захворювання, які сьогодні зафіксував наш лабораторний центр, є четверо священників", – повідомив він.
Дивує те, що один з них всіляко намагається відкинути й не прийняти цю інформацію. Він стверджує, що результати лабораторного дослідження – неправдиві. І збирається завтра (16 квітня – 24 канал) піти до храму і проводити богослужіння,
– дивується Осачук.
Голова ОДА наголосив, що коли мовиться про життя і здоров'я людей, потрібна взаємна відповідальність: "У питанні безпеки суспільство і держава мають бути соратниками".
Раніше, зауважимо, Осачук вже розповідав про 5 інфікованих священників, один із яких контактував зі 123 своїми вірянами та ще з 4 священнослужителями.
COVID-19 у Чернівецькій області: останні новини
- 15 квітня офіційно підтверджено ще 73 випадки інфікування коронавірусом.
- Станом на вечір 15 квітня в Чернівецькій області вже 662 хворих на COVID-19.
Станом на ранок 15 квітня, нагадаємо, у Чернівецькій області було зафіксовано 589 інфікованих.
Важливо! В Україні підтвердили вже 3764 випадки інфікування коронавірусом, 108 людей померли, 143 пацієнти – одужали. Країна перебуватиме на карантині щонайменше до 24 квітня.
Дивіться трансляції богослужінь онлайн: де та на яких каналах / Інфографіка 24 каналу
Читайте також
-
Хвороба Паркінсона: причини, симптоми та як розпізнати перші ознаки15 квітня , 18:11
-
Чому коронавірус по-різному впливає на людей: назвали п'ять факторів15 квітня , 14:10
-
Соціальне дистанціювання можуть запровадити до 2022 року, – вчені15 квітня , 16:07
-
Коронавірус в Україні: статистика та кількість заражених15 квітня , 13:17
-
Сильний біль у вусі: що робити15 квітня , 21:48
-
У ще одному київському монастирі УПЦ МП спалах коронавірусу15 квітня , 13:21