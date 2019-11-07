Температура впливає на психічне самопочуття та рівень самогубств: масштабне дослідження

Економісти з Університету Массачусетс та Каліфорнійського політехнічного державного університету встановили, що висока температура повітря сприяє розвитку симптомів психічних захворювань та збільшує рівень самогубств.

Дослідники запевняють, що коли середня місячна температура підвищується на 17 градусів Цельсія, збільшуються випадки самогубств та зростає кількість звернень по психологічну допомогу, повідомляє Medical Xpress.

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Економісти ознайомились з дослідженнями з 1960 по 2016 рік і дійшли до висновку, що частота негативних симптомів психічних захворювань та їх наслідків зростають у спекотні дні.

За підсумками дослідників, якщо температура перевищує середню на 17 градусів, то щомісячна кількість пацієнтів, які звертаються за психічною та психологічною допомогою зростає на 0,48%, а кількість самогубств зростає на 0,35%.

Фахівці пояснюють цей вплив тим, що внаслідок підвищення температури порушується якість сну, який є одним із найважливіших основ психічного здоров'я.

Розуміння цієї проблеми дає можливість знайти механізми для її боротьби. Автори закликають лікарів психічного здоров'я врахувати це явище, приділивши більше уваги своїм пацієнтам у періоди аномальної спеки.

Також автори дослідження висловили занепокоєння тим, на скільки негативно частота екстремальних температурних явищ буде впливати на психічне здоров'я населення.

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