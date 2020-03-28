Темпи поширення COVID-19 у Нью-Йорку вищі, аніж в Ухані та Ломбардії

У США занепокоєні швидкістю поширення коронавірусу. Кількість постраждалих у Нью-Йорку може бути вища, аніж в епіцентрах недуги в Італії та Китаї.

Наразі швидкість поширення коронавірусу у Нью-Йорку сягає 30% щодня У місті з населенням 20 мільйонів COVID-19 уже діагностували у 43 тисяч осіб, інформує The New York Times.

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Так, в Ухані середній показник захворюваності становить 4,5 особи на тисячу населення, у Ломбардії – 3,5, у Нью-Йорку – уже 2,15. Показник смертності в американців поки значно нижчий – 0,03 на тисячу населення проти 0,48 – у Ломбардії та 0,23 – в Ухані.

Також під загрозою – Детройт та Новий Орлеан. У США сподіваються, що профілактичні заходи, такі як дезінфекція та соціальне дистанціювання, допоможуть призупинити стрімке зростання кількості заражень.

Зараз США перебувають на 1 місці у світі за кількістю хворих на COVID-19. Коронавірус у країні підхопили понад 100 тисяч осіб. З них 1500 – померли. 450 смертей – у самому Нью-Йорку.



Коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу