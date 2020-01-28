Тести для перевірки на коронавірус з Китаю будуть в Україні до кінця тижня, – МОЗ
Україна повинна отримати тест-системи, які здатні виявити коронавірус 2019-nCoV. Спеціальний метод діагностики повинен з'явитися до кінця тижня, а в крайньому разі – на початку наступного.
Таку заяву зробив заступник міністерки охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі програми "Свобода слова".
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Нині діагностування китайського коронавірусу у пацієнта проводиться завдяки виключенню інших захворювань. Адже хоч геном і розшифрований, точних методів діагностики цього вірусу поки не існує.
Як проводиться діагностика на китайський коронавірус в Україні зараз
За словами Дмитра Коваля, спочатку у пацієнта діагностують грип. Втім, якщо цей діагноз не підтвердився, проводиться лабораторний аналіз на наявність коронавірусів, види яких вже є в Україні. У тому випадку, якщо результат виявився незрозумілим, то зразок направляють до сертифікованої лабораторії МОЗ.
Загалом, така діагностика на китайський коронавірус триває до 5 днів, а експрес-тест на наявність дещо скоротить ті терміни.
Діагностика на коронавірус в Україні / Unsplash
Профілактика nCoV: як вберегтися
ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:
- Регулярно мийте руки з милом;
- Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
- М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
- Мийте фрукти та овочі;
- Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
- Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;
Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати.
Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.
- Лихоманка;
- Головний біль;
- Кашель;
- Ускладнене дихання;
- Слабкість;
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