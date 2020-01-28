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Тести для перевірки на коронавірус з Китаю будуть в Україні до кінця тижня, – МОЗ

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Китайський коронавірус під мікроскопом / chinacdc.cn

Україна повинна отримати тест-системи, які здатні виявити коронавірус 2019-nCoV. Спеціальний метод діагностики повинен з'явитися до кінця тижня, а в крайньому разі – на початку наступного.

Таку заяву зробив заступник міністерки охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі програми "Свобода слова". 

До теми: Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом

Нині діагностування китайського коронавірусу у пацієнта проводиться завдяки виключенню інших захворювань. Адже хоч геном і розшифрований, точних методів діагностики цього вірусу поки не існує. 

Як проводиться діагностика на китайський коронавірус в Україні зараз

За словами Дмитра Коваля, спочатку у пацієнта діагностують грип. Втім, якщо цей діагноз не підтвердився, проводиться лабораторний аналіз на наявність коронавірусів, види яких вже є в Україні. У тому випадку, якщо результат виявився незрозумілим, то зразок направляють до сертифікованої лабораторії МОЗ.

Загалом, така діагностика на китайський коронавірус триває до 5 днів, а експрес-тест на наявність дещо скоротить ті терміни. 

стався перший випадок зафіксований за межами Китаю
Діагностика на коронавірус в Україні / Unsplash

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати. 

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції. 

 
Коронавірус - симптоми
  • Лихоманка;
  • Головний біль;
  • Кашель;
  • Ускладнене дихання;
  • Слабкість;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Міністерство охорони здоров’я
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