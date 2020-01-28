Тести для перевірки на коронавірус з Китаю будуть в Україні до кінця тижня, – МОЗ

Україна повинна отримати тест-системи, які здатні виявити коронавірус 2019-nCoV. Спеціальний метод діагностики повинен з'явитися до кінця тижня, а в крайньому разі – на початку наступного.

Таку заяву зробив заступник міністерки охорони здоров'я Дмитро Коваль в ефірі програми "Свобода слова".

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Нині діагностування китайського коронавірусу у пацієнта проводиться завдяки виключенню інших захворювань. Адже хоч геном і розшифрований, точних методів діагностики цього вірусу поки не існує.

Як проводиться діагностика на китайський коронавірус в Україні зараз

За словами Дмитра Коваля, спочатку у пацієнта діагностують грип. Втім, якщо цей діагноз не підтвердився, проводиться лабораторний аналіз на наявність коронавірусів, види яких вже є в Україні. У тому випадку, якщо результат виявився незрозумілим, то зразок направляють до сертифікованої лабораторії МОЗ.

Загалом, така діагностика на китайський коронавірус триває до 5 днів, а експрес-тест на наявність дещо скоротить ті терміни.



Діагностика на коронавірус в Україні / Unsplash

Профілактика nCoV: як вберегтися

ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

Регулярно мийте руки з милом;

Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;

М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;

Мийте фрукти та овочі;

Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;

Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

Також влада Китаю посилила контроль на в’їзд та виїзд Уханю та закликала туристів утриматись від мандрівок в це місто, натомість місцевих жителів попросили його не покидати.

Якщо у вас піднялася температура, з’явилися симптоми грипу чи респіраторного захворювання, радимо вам все ж навідатися до лікарні для того, аби точно визначити вид інфекції.

Коронавірус - симптоми Лихоманка;

Головний біль;

Кашель;

Ускладнене дихання;

Слабкість;

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