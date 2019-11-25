У 2020 році в Україні не має бути "швидких", яким понад шість років, – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом на наступний рік буде розвиток екстреної медицини.
Президент наголосив, на важливості відкриття нових пунктів "швидкої допомоги".
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Тому, за словами Зеленського, МОЗу дали завдання, на підготовку відкриття у містах і містечках цих закладів. Будівництво планують розпочати вже навесні 2020 року.
Скільки грошей витратять на медицину у 2020 році?
Загалом на охорону здоров’я у наступному році виділять 108 мільярдів гривень, це на 9,8 мільярда гривень більше, ніж 2019 року. Саме на екстрену медицину закладено 1,9 мільярда гривень, з них 900 мільйонів на закупівлю карет швидкої допомоги та 1 мільярд на відкриття нових відділень екстреної допомоги, за словами прем'єра Олексія Гончарука, їх буде 25.
Зеленський про "швидкі": дивитись відео
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