У 2020 році в Україні не має бути "швидких", яким понад шість років, – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом на наступний рік буде розвиток екстреної медицини.

Президент наголосив, на важливості відкриття нових пунктів "швидкої допомоги".

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Президент України Володимир Зеленський “На минулому тижні відбулася презентація Міністерства охорони здоров'я, в якому зазначили, що пріоритетом наступного року буде відкриття пунктів "швидкої допомоги". Тому що "швидкі" у нас є, та й в бюджеті на їхню закупівлю закладено багато коштів, але самих пунктів бракує”.

Тому, за словами Зеленського, МОЗу дали завдання, на підготовку відкриття у містах і містечках цих закладів. Будівництво планують розпочати вже навесні 2020 року.

Президент України Володимир Зеленський “У цьому році ми купимо 500 карет "швидкої", а на наступний рік у нас завдання, щоб не було швидких, яким понад 6 років”.

Скільки грошей витратять на медицину у 2020 році?

Загалом на охорону здоров’я у наступному році виділять 108 мільярдів гривень, це на 9,8 мільярда гривень більше, ніж 2019 року. Саме на екстрену медицину закладено 1,9 мільярда гривень, з них 900 мільйонів на закупівлю карет швидкої допомоги та 1 мільярд на відкриття нових відділень екстреної допомоги, за словами прем'єра Олексія Гончарука, їх буде 25.

Зеленський про "швидкі": дивитись відео

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