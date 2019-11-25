У 2020 році в Україні не має бути "швидких", яким понад шість років, – Зеленський

327 Читать новость на русском
Нові "швидкі" / 5.ua

Президент України Володимир Зеленський заявив, що пріоритетом на наступний рік буде розвиток екстреної медицини.

Президент наголосив, на важливості відкриття нових пунктів "швидкої допомоги".

Також на тему: Коли в Україні запрацює страхова медицина

 
Президент України Володимир Зеленський
“На минулому тижні відбулася презентація Міністерства охорони здоров'я, в якому зазначили, що пріоритетом наступного року буде відкриття пунктів "швидкої допомоги". Тому що "швидкі" у нас є, та й в бюджеті на їхню закупівлю закладено багато коштів, але самих пунктів бракує”.

Тому, за словами Зеленського, МОЗу дали завдання, на підготовку відкриття у містах і містечках цих закладів. Будівництво планують розпочати вже навесні 2020 року.

 
Президент України Володимир Зеленський
“У цьому році ми купимо 500 карет "швидкої", а на наступний рік у нас завдання, щоб не було швидких, яким понад 6 років”.

Скільки грошей витратять на медицину у 2020 році? 
Загалом на охорону здоров’я у наступному році виділять 108 мільярдів гривень, це на 9,8 мільярда гривень більше, ніж 2019 року. Саме на екстрену медицину закладено 1,9 мільярда гривень, з них 900 мільйонів на закупівлю карет швидкої допомоги та 1 мільярд на відкриття нових відділень екстреної допомоги, за словами прем'єра Олексія Гончарука, їх буде 25. 

Зеленський про "швидкі": дивитись відео

Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я. 

Польську студентку відсторонили від навчання через образу українки
сьогодні
11399
Автор: Олександр Бевза
Теги: Володимир Зеленський Здоров'я Медицина Медична реформа Лікування Бюджет 2020 Міністерство охорони здоров’я Новини Здоров'я
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
20 листопада 08:51 Все про молочницю: симптоми, причини, профілактика та лікування
Олександр Бевза 30582
Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
19 листопада 17:43 Небезпечний вірус Коксакі: симптоми та шляхи зараження
Ірина Полицька 64193
Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
19 листопада 13:58 Вірус Коксакі в Україні у 2019: все, що відомо про хворобу
Анастасія Кушпіт 5085
Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
18 листопада 09:51 Аутизм у дітей: що це таке, основні симптоми та до кого звертатись
Катерина Петренко 7054
Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
17 листопада 13:51 Аутизм: ознаки, діагностування, адаптація в суспільстві
Настя Сукач 9565
Новини
Більше новин
Залиште відгук