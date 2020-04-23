У двох працівників пенітенціарних установ виявили коронавірус

В одній з пенітенціарних установ західного регіону у двох працівників підтверджено коронавірус.

Коронавірус виявили ще 21 квітня. Один випадок встановлено швидким тестом, інший – методом ПЛР. Про це повідомила уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

До слова В Україні на коронавірус захворіли понад 7 тисяч людей: за добу виявили рекордні 578 випадків

Вона відзначила, що обоє працівників ще з 6 квітня перебувають на лікарняному.

"Наразі, в установі проводиться епідеміологічне розслідування для встановлення кола осіб, з якими контактували хворі", – йдеться в повідомленні Денісової.

В Державній кримінально-виконавчій службі України налічується 182 установи виконання покарань, 29 з яких розташовані на території Донецької та Луганської областей, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, 5 на тимчасово окупованій території АР Крим. В установах виконання покарань та слідчих ізоляторах станом на 1 квітня 2020 року утрималось всього 52609 осіб.

Вона також повідомила, що станом на 23 квітня серед утримуваних осіб підтверджені випадки на захворювання COVID-19 відсутні.

Водночас ще 28 березня до чернівецького СІЗО з ізолятора тимчасового тримання (ІТТ) з ознаками гострої респіраторної інфекції доставили жінку. Згодом медики виявили в неї коронавірус. Однак в самому СІЗО згодом заявили, що ще у приймальному відділені в неї виявили підвищену температуру, тому установа відмовилася її приймати. І її направили до лікарні, де вже і встановили діагноз