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У Франції від китайського коронавірусу померла перша людина

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Смерть від коронавірусу в Європі / tagesspiegel.de

Від ускладнень коронавірусу у Франції помер літній чоловік, якого госпіталізували з симптомами хвороби 25 січня.

Першою жертвою коронавірусу COVID-19 став 80-річний турист з Китаю, повідомляє BFM TV.

До теми: Коронавірус з Китаю: останні новини

Міністерка солідарності та охорони здоров'я Франції Аньєз Бузін повідомила, що чоловік прибув до країни 16 січня минулого року. Після його госпіталізації, стан пацієнта різко погіршився, й кілька днів він перебував у реанімації.

Як додала Аньєз Бузін, з 11 підтверджених випадків коронавірусу, які були у Франції, 6 пацієнтів одужали.

Останні новини про коронавірус Covid-19:

  • Станом на 15 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1526 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 1 500 осіб по всьому світу.
  • Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
  • Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
  • На круїзному лайнері "Diamond Princess" на коронавірус захворіли двоє українців.
  • Громадян України повинні евакуювати з закритого Уханя 19 лютого.
  • Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
  • Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
  • Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
  • Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.


Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Жертви Новини Франції Коронавірус 2020 Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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