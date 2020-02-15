У Франції від китайського коронавірусу померла перша людина
Від ускладнень коронавірусу у Франції помер літній чоловік, якого госпіталізували з симптомами хвороби 25 січня.
Першою жертвою коронавірусу COVID-19 став 80-річний турист з Китаю, повідомляє BFM TV.
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Міністерка солідарності та охорони здоров'я Франції Аньєз Бузін повідомила, що чоловік прибув до країни 16 січня минулого року. Після його госпіталізації, стан пацієнта різко погіршився, й кілька днів він перебував у реанімації.
Як додала Аньєз Бузін, з 11 підтверджених випадків коронавірусу, які були у Франції, 6 пацієнтів одужали.
Останні новини про коронавірус Covid-19:
- Станом на 15 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 1526 людей. Загальна кількість інфікованих – понад 1 500 осіб по всьому світу.
- Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила глобальну надзвичайну ситуацію зі здоров'ям.
- Наявність інфекції в Україні підозрювали, але жоден випадок не підтвердився.
- На круїзному лайнері "Diamond Princess" на коронавірус захворіли двоє українців.
- Громадян України повинні евакуювати з закритого Уханя 19 лютого.
- Від коронавірусу помирають в середньому 9% інфікованих.
- Більшість жертв – люди похилого віку, які страждають від інших супутніх захворювань, таких як Паркінсона чи діабет.
- Туристичні компанії та онлайн-агентства тимчасово припинили організацію групових турів до Китаю.
- Посольство України в КНР радить утриматись від поїздок до країни, у якій вирує епідемія.
Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу
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