У Франції від китайського коронавірусу померла перша людина

Від ускладнень коронавірусу у Франції помер літній чоловік, якого госпіталізували з симптомами хвороби 25 січня.

Першою жертвою коронавірусу COVID-19 став 80-річний турист з Китаю, повідомляє BFM TV.

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Міністерка солідарності та охорони здоров'я Франції Аньєз Бузін повідомила, що чоловік прибув до країни 16 січня минулого року. Після його госпіталізації, стан пацієнта різко погіршився, й кілька днів він перебував у реанімації.

Як додала Аньєз Бузін, з 11 підтверджених випадків коронавірусу, які були у Франції, 6 пацієнтів одужали.

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Міфи та правда про коронавірус/Інфографіка 24 каналу

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