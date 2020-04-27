У Гонконгу розробили антимікробний спрей, який зможе захистити від COVID-19: фото

При розпилюванні цей спрей перетворюється у тонку плівку. За словами вчених, його можна наносити на будь-які поверхні, а захисна дія покриття триває до 90 днів.

Антимікробне покриття під назвою МАР-1 розробили вчені з Гонконзького університету науки та технологій (NKUST) та повідомили про це на офіційному сайті університету.

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За словами вчених, після розпилювання МАР-1 перетворюється у надтонку плівку, захисні властивості якої активізуються при контакті з людською шкірою.

Плівка складається з термочутливих полімерів, які дають змогу реагувати на тепло людського тіла, та дезінфекційних нанокапсул, які власне і знищують віруси та бактерії. Вчені запевняють, що МАР-1 ефективно вбиває до 99,99% бактерій та вірусів.



Зразки нановолокна / NKUST

МАР-1 7 місяців тестували на завісах перегородок у місцевій державній лікарні та 6 місяців на постільній білизні у будинку пристарілих. У першому випадку загальна кількість бактерій зменшувалась на 99%, а у другому – на 95,8%.

Розробники стверджують, що МАР-1 можна наносити на види будь-яких поверхонь: метал, бетон, дерево, скло, пластик, а також на тканину, шкіру та текстиль. Професор університету Джозеф Кван запевняє, що використання МАР-1 не впливає на зовнішній вигляд поверхонь та тактильні відчуття, а захисний ефект зберігається до 90 днів і є безпечним для шкіри та навколишнього середовища.



Водопровідні труби із покриттям MAP-1 (ліворуч) та без (праворуч) / NKUST

Аби допомогти країні у боротьбі з пандемією COVID-19, компанія Chiaphua Industries Ltd профінансувала використання МАР-1 у понад 70 дитячих садочках, школах, шкільних автобусах та будинках для літніх людей, а також у торгових центрах, церквах та спортивних залах.

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