У Казахстані масові протести проти госпіталізації хворих коронавірусом: відео

У Казахстані місцеві жителі влаштували масові протести проти розміщення у лікарні прикордонного з Китаєм Зайсанського району хворих на коронавірус людей. Водночас, п'ятьох громадян Казахстану, які повернулися у Казахстан з КНР відправили на карантин.

Люди витягали з лікарні матраци та ліжка, вимагаючи не пускати хворих у Казахстан. Про це повідомляє видання Central Asia.

До теми: Як українці з Уханя відреагували на протести в Нових Санжарах

Попри те, що місцева влада спростовує інформацію про розміщення у Зайсанську заражених коронавірусом, місцеві мешканці не довіряють офіційній інформації.

Керівники регіону зустрілися з місцевими жителями і запевнили, що кордон з Китаєм закритий, а в Казахстан "не потрапить жоден іноземець".

За інформацією управління охорони здоров'я Казахастану, у містах Шим'ї та Усть-Каменогорськ підготовлені місця у лікарнях на 110 ліжок. При необхідності будуть розгорнуті інші обсерваційні стаціонари на базі санаторіїв – на додаткові 200 ліжок.

Дивіться відео протестів у Казахстані:

Місцеві жителі у Казахстані протестують: відео

Що відомо про громадян Казахстану, яких евакуювали разом з українцями

Сьогодні літак з евакуйованими українцями робив посадку в Алмати на шляху до України. Разом з українцями та кількома іноземцями борт Sky Up вивіз з Уханя двох громадян Казахстану.

Відзначимо, що український літак евакуював з Уханя тільки одного з двох громадян Казахстану. Про це повідомив голова МОЗ Казахстану Елжан Біртанов. За його словами, китайська влада не пустила громадянку Казахстану на український борт, оскільки виявила у неї підвищену температуру.

Що відомо про протести в Україні через евакуацію українців з Уханя

Вранці 20 лютого українська влада, зокрема, президент Володимир Зеленський, заявили, що евакуйовані українці з Уханю перебуватимуть на 14-денному карантині у медцентрі Нацгвардії "Нові Санжари". Щоправда, чутки про це почали ширитися ще напередодні.

Тому місцеві жителі, занепокоївшись ситуацією, уночі проти 20 лютого розпочали протести проти розміщення у Нових Санжарах евакуйованих. Зокрема, вони почали блокувати дороги та дійшло навіть до сутичок з правоохоронцями. Тож, до селища стягнули додаткові сили Нацгвардії та бронетехніку.

Свою поведінку жителі Нових Санжарів, пояснюють тим, що їхнє селище є курортним, і люди його відвідують, щоб відпочити та підлікуватись у санаторіях. Таким чином, вони бояться, що після візиту евакуйованих з Уханя Нові Санжари наберуть дурної слави.

Люди також скаржаться на відсутність будь-якої комунікації з боку влади. Кажуть, що вночі з 19 проти 20 лютого без попереджень влада просто почала звозити до селища військових. А місцевим ніхто не роз’яснив заходи безпеки задля нерозповсюдження ймовірного зараження.

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Додамо, що в Україні поки не підтвердили жодного випадку захворювання на коронавірус, хоча кількох людей госпіталізували з такою підозрою. Крім того, двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері Diamond Princess. За останньою інформацією, вони вже одужали. Натомість у світі, станом на 19 лютого, від вірусної пневмонії, яку спровокував коронавірус, померли 2 012 людей, а загальна кількість інфікованих становиь 75 119 осіб.



Що відомо про коронавірус у цифрах / Інфографіка 24 каналу