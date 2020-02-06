У Китаї від голоду помер хлопець з ДЦП, бо батька, який за ним доглядав, відправили на карантин

У Китаї помер хлопчик хворий на ДЦП через те, що батька, який доглядав хлопчика, відправили на карантин через підозру на коронавірус.

У Китаї звільнили з посад двох чиновників, які відправили на карантин батька хлопчика з церебральним паралічем, пише BBC.

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Батько був єдиним, хто доглядав за хворим сином. 16-річний Янь Чен помер минулої середи, через тиждень після того, як його батька та брата ізолювали через підозру інфікування коронавірусом.

За весь цей час хлопчика годували лише два рази.

Свої посади втратили секретар місцевого комітету Компартії та мер міста в провінції Хубей, де жила сім'я загиблого.

За даними місцевих ЗМІ, батько хлопчика розмістив заклик про допомогу в китайській соцмережі Weibo. Він розповів, що його син, який страждає на ДЦП, нездатний самостійно пересуватися та піклуватися про себе, залишився без води та їжі. Але це не врятувало хлопця.

Що варто знати про коронавірус 2019-nCoV:

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Правда та міфи про коронавірус/ Інфографіка 24 каналу

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