У Кореї лікар помилково зробив аборт не тій жінці

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В Кореї помилково зробили аборт
В Кореї помилково зробили аборт / unsplash.com

У серпні в одній з клінік Сеула лікар помилково зробив аборт пацієнтці на шостому тижні вагітності.

Жінка з В’єтнаму 7 серпня приїхала в клініку в Сеулі, щоб пройти обстеження на вагітність. Після підтвердження, їй повідомили, що потрібно внутрішньовенне крапельне вливання живильного розчину, повідомляє CNN. 

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Поки вона чекала початку процедури, її медичну карту переплутали з картою іншої жінки, якій мали робити аборт через завмирання плоду.

Не підтверджуючи особу пацієнтки, медсестра ввела їй анестетик, який мали ввести іншій пацієнтці. Лікар, який проводив аборт, також не перевірив особу жінки.

На наступний день жінка повернулася до медичного закладу зі скаргами на кровотечу. Тільки тоді вона дізналася, що її вагітність перервали. Поліція розпочала розслідування. Лікар і медсестра визнали свою провину.

Тепер обоє працівників лікарні перебувають під слідством, а справу невдовзі відправлять у прокуратуру. Їх звинувачують у халатності, яка призвела до тілесних ушкоджень.

Як в Кореї ставляться до абортів?

У квітні Конституційний суд країни ухвалив, що законодавці повинні переглянути чинні правила і дозволити аборти. Це має статися до 31 грудня 2020 року.

Нині в Південній Кореї заборонені всі аборти крім випадків, коли у батьків є спадкові захворювання, вагітність викликана зґвалтуванням або інцестом, або плід загрожує життю матері. При цьому жінки все одно, всупереч закону, проводять операції.

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Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Здорове життя Вагітність і пологи Жіноче здоров’я Південна Корея
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