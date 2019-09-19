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      В Індонезії секс поза шлюбом стане злочином

      286 Читать новость на русском
      В Індонезії секс поза шлюбом стане злочином
      В Індонезії секс поза шлюбом стане злочином / colourbox.com

      В Індонезії інтимний зв'язок поза шлюбом може стати злочином. Поза законом залишаться також одностатеві стосунки.

      Положення про інтимний зв'язок поза шлюбом згодом увійдуть до оновленого кримінального кодексу Індонезії, повідомляє CNN.

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      Якщо поліція дізнається, що неодружена пара проживає разом, то їх можуть засудити до 6 місяців в'язниці, або виписати штраф. Одностатеві пари також можуть потрапити під покарання за "непристойні дії" та потрапити за це у в’язницю на пів року.

      Окрім того, до проекту оновленого кодексу внесено статтю, згідно з якою тільки лікар може прийняти рішення про те, що жінці необхідний аборт.

      Якщо жінка вирішить зробити аборт без дозволу лікаря, то вона може потрапити у в'язницю на термін до 4 років. Лікар, який зробить такий "недозволений" аборт теж зможе потрапити за ґрати до 5 років.

      До речі, кримінальним злочином також стане образа президента або віце-президента.

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      blog_ava
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      19 вересня
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      Теги: Індонезія Кримінальні новини Секс
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