В Індонезії секс поза шлюбом стане злочином

В Індонезії інтимний зв'язок поза шлюбом може стати злочином. Поза законом залишаться також одностатеві стосунки.

Положення про інтимний зв'язок поза шлюбом згодом увійдуть до оновленого кримінального кодексу Індонезії, повідомляє CNN.

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Якщо поліція дізнається, що неодружена пара проживає разом, то їх можуть засудити до 6 місяців в'язниці, або виписати штраф. Одностатеві пари також можуть потрапити під покарання за "непристойні дії" та потрапити за це у в’язницю на пів року.

Окрім того, до проекту оновленого кодексу внесено статтю, згідно з якою тільки лікар може прийняти рішення про те, що жінці необхідний аборт.

Якщо жінка вирішить зробити аборт без дозволу лікаря, то вона може потрапити у в'язницю на термін до 4 років. Лікар, який зробить такий "недозволений" аборт теж зможе потрапити за ґрати до 5 років.

До речі, кримінальним злочином також стане образа президента або віце-президента.

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