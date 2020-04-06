У ліфті Коломийської лікарні помер чоловік з підозрою на коронавірус
Чоловік перебував в інфекційній лікарні та мав проблеми з серцем. 6 квітня пацієнт помер під час дороги до реанімації – у лікарняному ліфті Коломийської центральної районної лікарні.
Про це розповів генеральний директор лікарні Андрій Кошкін в ефірі НТК.
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Через погіршення стану, чоловіка перевели з інфекційної лікарні. Але він помер у лікарняному ліфті так і не доїхавши до реанімаційного відділення.
Ми зараз з цією ситуацією розбираємося. Але, наскільки мені відомо, цей хворий був в інфекційній лікарні, киснево-потребуючий. Але мав важку супутню патологію з боку серця,
– розповів Кошкін.
Кошкін також розповів, що чоловікові провели два експрес-тести на коронавірус. Перший робили раніше і він був негативний, а сьогодні зробили другий, який показав позитивний результат.
За його словами, медики встигли зробити мазок на ПЛР-тест та відправили його для подальшого дослідження.
Зазначимо, що станом на вечір 6 квітня, в Івано-Франківській області зафіксували 141 випадок зараження та 7 летальних випадків.
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу
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