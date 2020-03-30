У Львові доплачуватимуть по 10 тисяч лікарям, які працюють з хворими на COVID-19
Мер Львова Андрій Садовий заявив, що 30 березня підпише розпорядження, яке перерозподіляє фінансування зарплат в органах влади.
Садовий додав, що відмовляється від будь-яких преміювань на весь час карантину. Про це він написав у телеграмі.
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Що передбачає розпорядження:
- Усім лікарям та медсестрам, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримають додатково по 10 000 гривень.
Доплату робимо незалежно від того чи то лікарня міського підпорядкування, чи обласного. Головні лікарні повинні подати списки,
– зауважив Садовий.
- Збільшать преміювання тим працівникам комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах карантину (штаб, двірники, працівники служби ритуальних послуг, водії громадського транспорту, соціальні працівники, які зараз носять продукти старшим людям, аварійні служби).
- Для всіх інших працівників премії скасовуються.
- Багато службовців вже перебувають у відпустках за свій кошт, або ж працюють з дому.
Коронавірус у Львові: головне
- Станом на 30 березня на Львівщині підтвердили 6 випадків позитивних результатів на коронавірус COVID-19. 20 березня у Львові підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом.
- На лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 51 особа. На самоізоляції перебувають понад 60 людей. За увесь час виписано – 49 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 2-х пацієнтів наближений до важкого.
- Мер Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.
- Також у місті посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.
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