У Львові доплачуватимуть по 10 тисяч лікарям, які працюють з хворими на COVID-19

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що 30 березня підпише розпорядження, яке перерозподіляє фінансування зарплат в органах влади.

Садовий додав, що відмовляється від будь-яких преміювань на весь час карантину. Про це він написав у телеграмі.

Важливо У Львові робитимуть експрес-тести на коронавірус: кого тестуватимуть

Що передбачає розпорядження:

Усім лікарям та медсестрам, які працюватимуть з пацієнтами хворими на COVID-19, отримають додатково по 10 000 гривень.

Доплату робимо незалежно від того чи то лікарня міського підпорядкування, чи обласного. Головні лікарні повинні подати списки,

– зауважив Садовий.

Збільшать преміювання тим працівникам комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах карантину (штаб, двірники, працівники служби ритуальних послуг, водії громадського транспорту, соціальні працівники, які зараз носять продукти старшим людям, аварійні служби).

тим працівникам комунальних служб, які забезпечують життєдіяльність міста в умовах карантину (штаб, двірники, працівники служби ритуальних послуг, водії громадського транспорту, соціальні працівники, які зараз носять продукти старшим людям, аварійні служби). Для всіх інших працівників премії скасовуються.

Багато службовців вже перебувають у відпустках за свій кошт, або ж працюють з дому.

Коронавірус у Львові: головне

Станом на 30 березня на Львівщині підтвердили 6 випадків позитивних результатів на коронавірус COVID-19. 20 березня у Львові підтвердили перший випадок зараження китайським коронавірусом.

На лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 51 особа. На самоізоляції перебувають понад 60 людей. За увесь час виписано – 49 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 2-х пацієнтів наближений до важкого.

Мер Львова Андрій Садовий заявив, що влада міста почала домовлятися з готелями, які розташовані поблизу лікарень, аби там деякий час змогли жити лікарі.

Також у місті посилили карантинні заходи: усі торгові заклади, що не мають стратегічного значення для життєдіяльності львів'ян, закрили, не працюють ресторани, кафе та кав'ярні, торгово-розважальні центри.



Скільки часу живе коронавірус на різних поверхнях / Інфографіка 24 каналу