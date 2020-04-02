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У медсестри на Херсонщині посмертно виявили COVID-19: 100 працівників відсторонили від роботи

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COVID-19 виявили у медсестри на Херсонщині / unsplash.com

У працівниці лікарні в Олешках, що неподалік від Херсона, виявили коронавірус. Жінка не дочекалася офіційного результату ПЛР-тесту та померла.

Наразі 100 працівників лікарні, в якій вона працювала, відсторонили від роботи. Усіх інших контактних осіб встановлюють. Про це на брифінгу розповів директор департаменту охорони здоров'я Харківської ОДА Віктор Короленко.

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Це медична сестра. У неї взяли аналіз зранку і мали його зробити. Ввечері, коли мали бути відомі результати, вона, на жаль, померла,
– розповів Короленко.

Окрім того, в області вже підтвердили випадок захворювання на COVID-19 у жінки священника. Серед пацієнтів із підозрою на коронавірус в регіоні опинився чиновник – заступник голови ОДА Вадим Чабан.

На в'їздах до Херсона вже почали встановлювати блокпости, на яких усім, хто в'їжджатиме, мірятимуть температуру. 

За даними МОЗ, станом на 2 квітня у Херсонській області зареєстровано 4 випадки коронавірусу, 1 людина померла.

Де розташоване місто Олешки

 

Автор: Вероніка Климська
Теги: Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Новини України Жертви Новини Херсона Здоров'я Лікування
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