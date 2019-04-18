У МОЗ спростували слова Зеленського про медреформу

МОЗ України відповіли на критичні слова кандидата в президента Володимира Зеленського про медичну реформу.

В інтерв’ю одному з українських ЗМІ Володимир Зеленський заявив, що начебто "швидка" не приїжджає до дітей з підвищеною температурою.

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Володимир Зеленський “І я думаю, сама Верховна рада не знає відповіді на якісь питання, які турбують суспільство. Це як з медичною реформою. Це точно така ж історія. Приймають медичну реформу... Хто взагалі запитав у людей, а як ми з села доїдемо в цю лікарню? Тому що тепер швидка допомога не приїжджає, а у моєї дитини 39, а навіть якщо 37, і ця бабуся з цієї онукою, у неї серце стає, до неї не їде швидка допомога, тому що у нас така реформа”.

У МОЗ наголосили, що цими словами Зеленський продемонстрував необізнаність щодо роботи екстреної служби і запуску трансформації охорони здоров’я та дали розширене роз'яснення:

Зміни у системі охорони здоров’я були розроблені ще у 2014 році. Перед запуском реформи системи охорони здоров’я і поданням проекту закону до Верховної Ради МОЗ України провело серію консультацій з зацікавленими сторонами. У консультаціях, взяли участь 7,5 тисяч людей. На основі рекомендацій і зауважень було розроблено проект закону і подальший план дій втілення змін. 27,3 мільйонів пацієнтів вже обрали свого сімейного лікаря, терапевта чи педіатра. 70% задоволені лікарем, якого обрали. Це важливо, адже саме на рівні співпраці пацієнта з сімейним лікарем у світі вирішують близько 70% усіх проблем зі здоров’ям, у тому числі – питання підвищеної температури, недопущення станів загострення хронічних хвороб чи профілактики захворювань. Динаміка вибору свого лікаря і рівень задоволення громадян свідчать про підтримку трансформації охорони здоров’я. Виклики швидкої допомоги ніхто не скасовував. Правила виклику екстреної медичної допомоги затверджені Наказом МОЗ від 1 червня 2009 року № 370. Зміни до цього нормативного акту не вносились, він є чинним на сьогоднішній день, і саме ним керуються диспетчери швидкої допомоги, приймаючи виклики. Трансформація системи екстреної допомоги з цього року зосереджена на тому, щоб усі українці у критичному стані якомога швидше отримали якісну допомогу. Нині понад 70% викликів швидкої – це непрофільні випадки. Екстрена допомога досі обслуговує ці випадки, через що часто не може вчасно надати необхідну допомогу людям у критичному стані, зокрема - дітям. Звернення батьків маленьких пацієнтів є екстреним викликом, на який обов’язково приїжджає і приїжджатиме бригада екстреної медичної допомоги. Серед невідкладних станів – стан дітей до 2 років (у тому числі підвищена температура), знепритомлення у дітей чи дорослих, ознаки серцевих нападів і інші стани, які можуть загрожувати життю. Люди у станах, які не загрожують життю (незначне підвищення температури чи тиску без додаткових симптомів, випадки загострення хронічних хвороб тощо) також отримують необхідну допомогу. Якщо на регіональному рівні не визначений механізм надання медичної допомоги в неекстрених випадках, до таких пацієнтів виїжджають бригади екстреної (швидкої) медичної допомоги протягом 1 години з моменту отримання звернення.

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