У Нідерландах COVID-19 виявили у норок: ветеринари вивчатимуть, як хворіють коти та свині

На факультеті ветеринарної медицини Утрехтського університету розпочнеться дослідження, на скільки коти чутливі до коронавірусу. Окрім того, міністерка сільського господарства Карола Шутен проводить власне розслідування, чи можуть свині захворіти на COVID-19.

Під час дослідження фахівці планують опитати медпрацівників, що заразилися коронавірусом, чи є у них вдома коти. У випадку позитивної відповіді, дослідники планують приїжджати до медперсоналу додому та брати проби у тварин, повідомляє NOS.

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Дослідниця Елс Броенс з факультету ветеринарної медицини впевнена, що коти не сприяють поширенню коронавірусу. Вона наголошує на тому, що ймовірність передачі інфекції від тварини до людини не така висока, як від людини до людини. Хворим на COVID-19 людям рекомендують не обіймати та не цілувати свою тваринку, а ось гладити – цілком дозволено.

Відтак пацієнти, у яких є собака і вони не мають змоги її виводити на двір, можуть попросити інших людей вигулювати її. Окрім того, собакам можна контактувати з іншими собаками під час вигулу.

Передача від людини до людини – це найважливіше, і коти відіграють незначну роль,

– зазначила вона.

Втім, дослідники проводять дослідження на прохання міністерки Шутен. У неї також немає доказів щодо того, що тварини відіграють важливу роль у поширенні вірусу, але вона хоче впевнитись у цьому.

Зазначимо, що є поодинокі випадки інфікування домашніх тварин за кордоном. Вірус був виявлений у зразках деяких домашніх котів та собак в Китаї та США, а також повідомлялося про випадок зараження кота у Бельгії. У Нью-Йоркському зоопарку хворобу виявили у тигрів та левів, які заразилися від своїх доглядачів.

У Китаї намагалися навмисно заразити вірусом собак, котів, тхорів, курей, качок та свиней. Це вдалося лише з кількома тхорами та котами, але дослідники зазначають, що лабораторні умови відрізняються від реальних умов життя.

Також 26 квітня стало відомо, що у Нідерландах двоє заводчиків виявили коронавірус у кількох норок. Тварини мали проблеми з диханням та шлунково-кишковим трактом. Норки стали першими тваринами у Нідерландах, в яких діагностували хворобу.

Дослідження щодо перебігу COVID-19 у тварин планують розпочати у травні. Перші результати очікують через декілька місяців.



Шляхи зараження коронавірусом серед тварин та людей / Інфографіка 24 каналу

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