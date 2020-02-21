Нові Санжари: українці показали, в яких умовах житимуть у карантині – відео вражає
Увечері 20 лютого евакуйованих з Китаю українців та іноземців, попри усі протести місцевих мешканців, поселили в медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині. У соцмережах з'явилися перші свідчення, в яких умовах відбуватимуть люди карантин.
Сторіз в інстаграмі із зображенням кімнати, у якій мешкають евакуйовані з Китаю українці, показала одна з учасниць подій Олександра Волкова.
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На відео видно старі ліжка та інші меблі, щось, схоже на душ, а родзинкою ролика стали двері, у яких навіть немає замка – хоча ключ від замка є.
Дивіться відео з медцентру "Нові Санжари": в які умови поселили українців
Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу
Евакуація з Уханя: що треба знати
- 20 лютого літак SkyUp прилетів з Китаю і після дозаправки у Києві приземлився у Харкові.
- Там евакуйованих людей зібрали в автобусах та відправили у медцентр "Нові Санжари" на Полтавщині.
- Важливо: у жодного евакуйованого немає симптомів застуди.
- На карантин розмістили 45 українців та 27 іноземців, а також персонал, який обслуговував людей на літаку.
- Персонал "Нових Санжарів" вивезли, спостерігатимуть за евакуйованими лише ті лікарі, які були з ними на літаку.
- Мешканці селища Нові Санжари протестували проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр.
- Протягом усього 20 лютого люди перекривали дороги, палили дерева та шини.
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