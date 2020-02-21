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Нові Санжари: українці показали, в яких умовах житимуть у карантині – відео вражає

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Евакуйовані з Китаю українці показали, в яких умовах живуть у "Нових Санжарах" / Скріншот з відео

Увечері 20 лютого евакуйованих з Китаю українців та іноземців, попри усі протести місцевих мешканців, поселили в медцентрі "Нові Санжари" на Полтавщині. У соцмережах з'явилися перші свідчення, в яких умовах відбуватимуть люди карантин.

Сторіз в інстаграмі із зображенням кімнати, у якій мешкають евакуйовані з Китаю українці, показала одна з учасниць подій Олександра Волкова

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На відео видно старі ліжка та інші меблі, щось, схоже на душ, а родзинкою ролика стали двері, у яких навіть немає замка – хоча ключ від замка є. 

Дивіться відео з медцентру "Нові Санжари": в які умови поселили українців

Коронавірус
Що треба знати про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

Евакуація з Уханя: що треба знати

  • 20 лютого літак SkyUp прилетів з Китаю і після дозаправки у Києві приземлився у Харкові.
  • Там евакуйованих людей зібрали в автобусах та відправили у медцентр "Нові Санжари" на Полтавщині. 
  • Важливо: у жодного евакуйованого немає симптомів застуди.
  • На карантин розмістили 45 українців та 27 іноземців, а також персонал, який обслуговував людей на літаку.
  • Персонал "Нових Санжарів" вивезли, спостерігатимуть за евакуйованими лише ті лікарі, які були з ними на літаку.
  • Мешканці селища Нові Санжари протестували проти заселення евакуйованих в місцевий медцентр.
  • Протягом усього 20 лютого люди перекривали дороги, палили дерева та шини. 

До теми: Деталі про заходи безпеки, які використовуватимуть під час карантину в "Нових Санжарах"

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Автор: Олесь Друкач
Теги: Повернення українців з Китаю Коронавірус 2020 Новини Полтави Новини України Здоров'я Медицина
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