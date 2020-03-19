У РНБО запропонували областям селити медиків у готелях та розвозити їх на роботу

По обласних державних адміністраціях розіслали листи з проханням розглянути питання стосовно розміщення медичного персоналу у готелях, хостелах та розвезення працівників до робочих місць.

Це під час зустрічі обговорював заступник секретаря РНБО Олексія Соловйова з провідними українськими епідеміологами та інфекціоністами повідомляє пресслужба РНБО.

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Натомість Соловйов заявив, що Україна повинна впровадити транспортування медиків до робочих місць та надати їм соціальну підтримку.

За результатами зустрічі направлено лист до всіх обласних державних адміністрацій щодо розгляду питань розміщення медичних працівників в готелях, хостелах тощо, їх транспортування до робочих місць та забезпечення членів їх сімей необхідною допомогою,

– йдеться у повідомленні.

Також під час зустріч сторони обговорювали можливість зміни алгоритму стосовно дій лікаря та маршруту пацієнта з підозрою на коронавірус, аби не лише оптимізувати сам маршрут, а й зменшити ризики для життя та здоров’я лікарів.

Окрім того, у РНБО підняли питання про медичні препарати, яких немає у протоколах лікування Covid-19, але вони продемонстрували хорошу дієвість під час спалахів коронавірусу в інших країнах.

Відтак, представникам РНБО та фахівцям з МОЗ доручили опрацювати міжнародні протоколи лікування коронавірусу та розглянути питання щодо їх можливої адаптації відповідно до українського законодавства.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 каналу

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