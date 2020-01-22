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У Швеції знайшли нову бактерію, стійку до антибіотиків

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Нові бактерії / Unsplash

У інфікованій рані шведа знайшли абсолютно нову бактерію, невідому раніше. Це стійкий до антибіотиків вид з сімейства Enterobacteriaceae.

Відкриття бактерії та її генетичний варіант стійкості до антибіотиків описані в дослідженні, опублікованому в журналі Frontiers in Microbiology. 

До теми: Знайшли смертельну супербактерію, на яку не діють антибіотики: чим це загрожує людству

За допомогою секвенування нового покоління (NGS), дослідники змогли описати та класифікувати нові види абсолютно нових бактерій.

Зразки пацієнтів були взяті ще у 2014 році, втім виявити вид та дослідити специфіку нових бактерій вдалося лише у цьогоріч.

Для нового виду вчені запропонували назву Scandinavium goeteborgense. Вона повинна з’явитися в Міжнародному журналі систематичної та еволюційної мікробіології (IJSEM) у березні 2020 року.  

Це наочний приклад того, як важливо вміти визначати прямі причини інфекції. Якщо бактерії точно визначені, лікарі можуть призначити конкретні антибіотики, і не потрібно покладатися на антибіотики широкого спектра дії,
– сказала авторка дослідження сказала Сальва Серра.

Це вкрай важливо, адже антибіотики широкого спектра дії сприяють розвитку резистентності до антибіотиків у бактерій. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Медицина
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