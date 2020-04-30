У Швейцарії вважають, що діти не передають COVID-19 – їм дозволили контактувати з літніми людьми

Головний інфекціоніст Швейцарії Даніель Кох вважає, що діти до 10 років не можуть заразитися коронавірусом та передавати його. Відтак, літнім людям дозволили контактувати з дітьми до десятирічного віку.

У Швейцарії літнім людям дозволили контактувати з дітьми попри те, що літні люди є основою групою ризику, а діти найчастіше переносять коронавірус безсимптомно, повідомляє ЛІГА.Новини.

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Даніель Кох зазначив, що мова не йде про постійний догляд за дітьми, а лише нетривалий контакт. Також він додав, що з дітьми від 10 років контактувати вже небажано, адже, за словами Коха, тоді ризик зараження зростає.

Діти практично не заражаються і не передають вірус. І в основному діти заражаються від своїх батьків. Ось чому маленькі діти не становлять небезпеки для пацієнтів з групи ризику або бабусь і дідусів. Тому цілком законно, що дідусь і бабуся повинні мати фізичний контакт з дітьми,

– заявив Кох.

За його словами, нові керівні принципи були прийняті після консультацій з експертами університетів в Цюриху, Берні та Женеві. Втім, не всі експерти погоджуються з новою методикою Швейцарії.

До прикладу, німецький вірусолог Крістіан Дростен публічно не погодився з Кохом. Він зауважив, що необхідно бути обережнішими при аналізі досліджень, які стверджують, що вірус менше вражає дітей. Він підкреслив, що на цю тему мало досліджень, а ті, що існують – дуже суперечливі.

Також зі Швейцарією не погоджується й очільниця підрозділу ВООЗ з нових хвороб Марія Ван Керхове.

Немає ніяких підстав думати, що діти менш сприйнятливі до інфекції, якщо вони не захищені, і що вони не можуть передавати вірус. Ми не бачимо підтверджень цьому в епідеміології,

– сказала вона 29 квітня під час пресконференції.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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