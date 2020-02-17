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У США затвердили використання портативного МРТ

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Портативний МРТ / hyperfine.io

Управління продовольства і медикаментів (FDA) дозволило компанії Hyperfine Research розпочати продаж свого портативного апарату для магнітно-резонансної томографії.

Новий портативний МРТ значно менший від традиційних томографів і його можна легко пересувати завдяки тому, що у нього є коліщатка, пише Hiperfine Research.

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За допомогою МРТ фахівці отримують тривимірну модель будь-якої ділянки людського тіла з високою деталізацією. МРТ використовується для діагностики пухлин головного мозку, захворювань хребта або суглобів. Втім, традиційний МРТ важить приблизно так само, як автомобіль та коштує понад 200 тисяч доларів. Окрім того, апарат вимагає потужної електромережі. 

Натомість восени 2019 року Hyperfine Research презентували портативний магнітно-резонансний томограф. Цей апарат можна з легкістю використовувати у лікарнях, й пацієнту не потрібно кудись йти чи їхати – МРТ можна виконати просто в палаті, під'єднавши пристрій до звичайної розетки. Натомість керувати процесом можна за допомогою планшету.


Портативний МРТ / hyperfine.io

Попри те, що ціна ще не відома, виробник заявляє, що новий пристрій коштує у разів 20 менше, ніж традиційний.

У компанії вже почали збір попередніх замовлень для продажів, які повинні розпочатися влітку. 

Поки що за допомогою такого МРТ можна сканувати лише голову, втім розробники обіцяють, що він підходить для обстеження й інших частин тіла.  

Натомість у компанії наголошують на тому, що новий МРТ не є заміною старому, а лише корисним доповненням. Новий пристрій призначений для експрес-діагностики пацієнтів з підозрою на інсульт та тих, кому не по кишені традиційне обстеження. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Новини Здоров'я Техно Ґаджети Медицина
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