У Тернополі від кору померла дитина

Лікарі боролися за життя п'ятирічного Ярослава близько 10 місяців, проте врятувати його життя так і не вдалося.

За словами лікарів, Ярослав не мав вакцини від кору. Працівники медичних закладів застерігають про небезпеку хвороби і наголошують на тому, що вберегтися можна лише за допомогою щеплень, повідомляє Obozrevatel.

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Спочатку хлопчик лікувався у районній лікарні, проте після проходження курсу лікування його виписали. Вже через кілька днів дитину почало трусити, а згодом – паралізувало. Ярославу поставили діагноз – коровий енцефаліт.



Ярослав лежав у реанімації 10 місяців / Obozrevatel

Дитина пролежала в реанімації близько 10 місяців у дуже важкому стані. До його лікування залучали навіть столичних лікарів, проте хвороба виявилась сильнішою.

Алла Філюк – заступник головного лікаря обласної лікарні “До нас Ярослав потрапив у дуже важкому стані, я не можу пригадати такого важкого випадку в області. Хіба що був один дорослий пацієнт із таким же ускладненням. Хлопчик пролежав у нас майже десять місяців, весь час він перебував у реанімації. Ми робили все можливе, сюди приїжджали для консультації навіть медики з Києва. Але, на жаль, він помер”

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