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У Туреччині та Афганістані через коронавірус закривають кордон з Іраном

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Через коронавірус закривають кордони / gettyimages.com

В Ірані від коронавірусу Covid-19 померли вже восьмеро людей. Окрім того, ще 43 інфікованих зараз проходять лікування. Через спалах хвороби з 23 лютого Туреччина та Афганістан закривають кордон з Іраном.

Про це повідомляють CNN Turk та TOLO News.

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Влада країни найближчим часом повідомить, коли відкриють сухопутний кордон. Також наразі невідомо, чи будуть зупинені залізничні рейси.

За даними Міністерства охорони здоров'я Ірану, кількість непідтверджених випадків коронавірусу перевищує 700 осіб. До того ж, точний період карантину ще не встановили. Зараз Іран посідає друге місце у світі за кількістю смертей від епідемії. На першому місці епіцентр хвороби – Китай.

інфографіка
Міфи та правда про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

До слова, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї звинуватив закордонні ЗМІ у тому, що вони начебто використовують тему коронавірусу, щоб саботувати парламентські вибори.

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Автор: Аліна Оліховська
Теги: Афганістан Іран Новини Туреччини Новини України Коронавірус 2020 Здоров'я Здорове життя
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