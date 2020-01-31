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У Великій Британії двоє осіб захворіли на коронавірус

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Коронавірус у Великій Британії / theguardian.com

У Великій Британії підтвердили два випадки зараження коронавірусом. Як повідомляє Департамент охорони здоров'я, вони знали, що це рано чи пізно станеться та готувались до цього моменту.

Відомо, що двоє заражених пацієнтів з однієї родини, повідомляє The Guardian з посиланням на Департамент охорони здоров'я у Великій Британії.

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Департамент охорони здоров’я відмовився розповісти деталі зараження пацієнтів. Нині не відомо їх громадянство та чи були вони в Уханю. Відомо лише, що хворі на коронавірус перебувають у спеціальному карантинному закладі, де розмістилися евакуйовані з Уханю британці на період інкубаційного періоду.

Ми можемо підтвердити, що двоє пацієнтів в Англії, які є членами однієї сім'ї, пройшли позитивний тест на коронавірус. Пацієнтам надається спеціалізована NHS допомога, натомість ми використовуємо напрацьовані процедури інфекційного контролю, щоб запобігти подальшому поширенню вірусу,
– сказав головний лікар, професор Кріс Вітт.

Департамент охорони здоров'я запевняє, що вони готувались до випадків коронавірусу у Великобританії, й у країні є всі необхідні та водночас надійні заходи для боротьби з інфекцією.

Ми продовжуємо тісно співпрацювати зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я та міжнародною спільнотою,
– заявили представники Департаменту охорони здоров'я у Великій Британії.

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ВООЗ радить керуватися стандартними рекомендаціями щодо запобігання поширенню інфекції:

  • Регулярно мийте руки з милом;
  • Закривайте ніс та рот, коли чхаєте;
  • М'ясо, яйця та риба повинні термічно оброблятись;
  • Мийте фрукти та овочі;
  • Уникайте тісного контакту з будь-ким, хто проявляє симптоми респіраторних захворювань, такі як кашель і чхання;
  • Уникайте диких тварин та не відвідуйте ферми;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Здоров'я Лікування Новини Здоров'я Коронавірус 2020
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