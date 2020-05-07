У ВООЗ пояснили, чому у пацієнтів, що одужали, можуть повторно виявити COVID-19

У ВООЗ схиляються до думки, що після того, як людина одужала від коронавірусу, з її легенів деякий час виділяються мертві частинки вірусу, що також є процесом одужання.

Про це у ВООЗ повідомили інформаційному агентству AFP у відповідь на запит журналістів.

Раніше ВООЗ продовжила режим надзвичайної ситуації у світі через пандемію COVID-19

У ВООЗ пояснили, що ці частинки вірусу є не інфекційними, а мертвими. Тобто їхня наявність не означає, що хвороба може передатися іншій людині.

З того, що ми знаємо на цей час, ґрунтуючись на останніх дослідженнях, схоже, що ці пацієнти виділяють залишки (вірусу, – ред.) з легенів, що є частиною фази одужання,

– сказала Марія Ван Керхове.

Люди, які перехворіли на коронавірус, починають накопичувати антитіла приблизно через тиждень або довше навіть після зараження чи появи симптомів.

Але експерти зазначають, що поки що незрозуміло, на скільки сильний імунітет формується і як довго він триває.



Правда і міфи про коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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