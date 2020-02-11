У якій рибі найбільше ртуті і як її виявити
Попри те, що риба – корисний продукт, багато її видів схильні до накопичення ртуті. Навіть невелика кількість ртуті може перешкодити розвитку мозку, що особливо небезпечно для дітей молодше 6 років і жінок дітородного віку.
Про ртуть у рибі розповіла фахівець Анастасія Каліга.
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Звідки в рибі ртуть і чи можна її видалити?⠀⠀
Значна частина ртуті потрапляє у довкілля під час спалення вугілля на теплових електростанціях та з заводів по виробництву хлору. Після того, як речовина осідає в водоймах, її поглинає дрібна живність. Завдяки харчовому ланцюгу, врешті-решт ртуть потрапляє до великих хижаків, де і назбирується у досить великих кількостях.
На жаль, відчути ртуть на смак або запах неможливо, як і не можна відрізати якусь частину риби, аби її позбавитись.
У якій рибі найбільше ртуті і як часто її можна їсти
Нижче наведений перелік риб, у яких занадто високий вміст ртуті, тому їх не варто вживати:
- Королівка макрель;
- Марлін;
- Хоплостет помаранчевий;
- Акула;
- Риба меч;
- Кафельник;
- Тунець жовтоперий;
- Тунець великоокий;
У цих рибах високий вміст ртуті – їх можна вживати до 3 разів на місяць:
- Морський окунь;
- Іспанська макрель;
- Луфар;
- Чилійський сібас;
- Тунець довгоперий;
Тут середній вміст ртуті, отже можна їсти до 6 разів на місяць:
- Смугастий окунь;
- Сазан;
- Тріска;
- Палтус;
- Лобстер;
- Окунь прісноводний;
- Смугастий тунець;
- океанічний оселедець;
У цих видів риб мінімальний вміст ртуті:
- Анчоус;
- Сом;
- Краб;
- Рак;
- Камбала;
- Хек;
- Оселедець;
- Скумбрія атлантична;
- Кефаль;
- Устриця;
- Лосось;
- Сардина;
- Креветка;
- Кальмар;
- Тиляпія;
- Форель прісноводна;
- Морський гребінець;
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