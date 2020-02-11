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У якій рибі найбільше ртуті і як її виявити

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Ртуть у рибі: як виявити / unsplash.com

Попри те, що риба – корисний продукт, багато її видів схильні до накопичення ртуті. Навіть невелика кількість ртуті може перешкодити розвитку мозку, що особливо небезпечно для дітей молодше 6 років і жінок дітородного віку.

Про ртуть у рибі розповіла фахівець Анастасія Каліга.

До теми: Які морепродукти є небезпечними для здоров'я

Звідки в рибі ртуть і чи можна її видалити?⠀⠀

Значна частина ртуті потрапляє у довкілля під час спалення вугілля на теплових електростанціях та з заводів по виробництву хлору. Після того, як речовина осідає в водоймах, її поглинає дрібна живність. Завдяки харчовому ланцюгу, врешті-решт ртуть потрапляє до великих хижаків, де і назбирується у досить великих кількостях. 

На жаль, відчути ртуть на смак або запах неможливо, як і не можна відрізати якусь частину риби, аби її позбавитись. 

У якій рибі найбільше ртуті і як часто її можна їсти

Нижче наведений перелік риб, у яких занадто високий вміст ртуті, тому їх не варто вживати: 

  • Королівка макрель;
  • Марлін;
  • Хоплостет помаранчевий;
  • Акула;
  • Риба меч;
  • Кафельник;
  • Тунець жовтоперий;
  • Тунець великоокий;

У цих рибах високий вміст ртуті – їх можна вживати до 3 разів на місяць:

  • Морський окунь;
  • Іспанська макрель;
  • Луфар;
  • Чилійський сібас;
  • Тунець довгоперий;

Тут середній вміст ртуті, отже можна їсти до 6 разів на місяць:

  • Смугастий окунь;
  • Сазан;
  • Тріска;
  • Палтус;
  • Лобстер;
  • Окунь прісноводний;
  • Смугастий тунець;
  • океанічний оселедець;

У цих видів риб мінімальний вміст ртуті:

  • Анчоус;
  • Сом;
  • Краб;
  • Рак;
  • Камбала;
  • Хек;
  • Оселедець;
  • Скумбрія атлантична;
  • Кефаль;
  • Устриця;
  • Лосось;
  • Сардина;
  • Креветка;
  • Кальмар;
  • Тиляпія;
  • Форель прісноводна;
  • Морський гребінець;

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: Новини Здоров'я Здоров'я Здорове життя Здорове харчування Профілактика захворювань
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