У якій рибі найбільше ртуті і як її виявити

Попри те, що риба – корисний продукт, багато її видів схильні до накопичення ртуті. Навіть невелика кількість ртуті може перешкодити розвитку мозку, що особливо небезпечно для дітей молодше 6 років і жінок дітородного віку.

Про ртуть у рибі розповіла фахівець Анастасія Каліга.

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Звідки в рибі ртуть і чи можна її видалити?⠀⠀

Значна частина ртуті потрапляє у довкілля під час спалення вугілля на теплових електростанціях та з заводів по виробництву хлору. Після того, як речовина осідає в водоймах, її поглинає дрібна живність. Завдяки харчовому ланцюгу, врешті-решт ртуть потрапляє до великих хижаків, де і назбирується у досить великих кількостях.

На жаль, відчути ртуть на смак або запах неможливо, як і не можна відрізати якусь частину риби, аби її позбавитись.

У якій рибі найбільше ртуті і як часто її можна їсти

Нижче наведений перелік риб, у яких занадто високий вміст ртуті, тому їх не варто вживати:

Королівка макрель;

Марлін;

Хоплостет помаранчевий;

Акула;

Риба меч;

Кафельник;

Тунець жовтоперий;

Тунець великоокий;

У цих рибах високий вміст ртуті – їх можна вживати до 3 разів на місяць:

Морський окунь;

Іспанська макрель;

Луфар;

Чилійський сібас;

Тунець довгоперий;

Тут середній вміст ртуті, отже можна їсти до 6 разів на місяць:

Смугастий окунь;

Сазан;

Тріска;

Палтус;

Лобстер;

Окунь прісноводний;

Смугастий тунець;

океанічний оселедець;

У цих видів риб мінімальний вміст ртуті:

Анчоус;

Сом;

Краб;

Рак;

Камбала;

Хек;

Оселедець;

Скумбрія атлантична;

Кефаль;

Устриця;

Лосось;

Сардина;

Креветка;

Кальмар;

Тиляпія;

Форель прісноводна;

Морський гребінець;

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