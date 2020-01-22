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У якому віці людина найбільше схильна до повноти

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Зайва вага після школи / Unsplash

Коли людина покидає школу, у її житті меншає кількість фізичних навантажень, що призводить до збільшення ваги.

Фахівці стверджують, що найбільше людина набирає після закінчення школи та після народження дитини, пише MedicalXpress.

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Результати трьох досліджень повідомили про те, що після закінчення середньої школи маса тіла людини збільшується. Дослідники виявили, що закінчення середньої школи пов'язане з енергійними фізичними навантаженнями. Детальний аналіз показав, що коли люди відвідують університет, загальний рівень фізичних навантажень падає на 11,4 хвилини на день.

Діти мають відносно захищене середовище, й здорове харчування та фізичні вправи заохочуються в школах. Але це свідчить про те, що тиск університету, зайнятості та догляду за дітьми змінює поведінку, яка, ймовірно, може погіршити здоров'я людини,
– розповідає авторка дослідження Елеонора Вінпенні.

У другому дослідженні команда вивчила вплив батьківства на вагу. Метааналіз шести досліджень виявив, що різниця у зміні індексу маси тіла (ІМТ) між тими, хто без дітей та тими, хто стали батьками становила 17%.

До прикладу, жінка середнього зросту (164 сантиметри) набрала близько 7,5 кілограмів за п'ять-шість років, тоді як мати такого ж зросту набрала ще додаткові 1,3 кілограма. 

Дослідники зазначають, що якщо батьки змінять раціон та підвищать активність, вони не лише покращать своє здоров’я, а й дадуть гарний приклад своїм дітям. 

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: дослідження Здоров'я Здорове життя Новини Здоров'я Ожиріння
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