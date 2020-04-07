Говорити про завершення карантину поки що зарано, – звернення Степанова

7 квітня відзначають Всесвітній день здоров'я і з цієї нагоди міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до громадян України. Міністр закликав українців дотримуватися правил карантину, адже, за його словами, Україна лише на порозі піку епідемії.

Звернення очільника МОЗ Максима Степанова опублікували на сайті міністерства.

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Степанов зазначив, що нині весь світ бореться з пандемією, але разом з тим це не лише час боротьби, а й переоцінки цінностей.

Максим Степанов “ Ті прості речі, яких раніше ми навіть не помічали, наразі стали недоступними: прогулянка в парку, зустріч із друзями, кіно, кафе та ресторани. Можливість не боятися за близьких. Не чекати вечірніх новин. Дихати не через маску. Обіймати під час зустрічі. Пандемія вчить нас цінувати прості речі ”.

Відтак, міністр зауважив що пандемія коронавірусу "оголила" проблеми, які існують в українській системі охорони здоров'я та зробила це питання пріоритетним. За його словами, ситуація з коронавірусом поставила реформування системи охорони здоров'я на перший план.

Степанов додав, що в цей період українці проявили й свої позитивні людські якості.

Ми бачимо взаємну підтримку та допомогу. Лікарі, волонтери, представники бізнесу – це єдина команда, яка нині працює 24/7. І це приклад того, що кожен із нас може зробити свій внесок у збереження здоров’я рідних та суспільства,

– зазначив Степанов.

Відтак, міністр пообіцяв, що в Україні буде та медицина, на яку так чекають українці – з гідними умовами праці для лікарів та з якісним сервісом для пацієнтів.

Максим Степанов “ Сьогодні день здоров’я, і я хочу пообіцяти: Україна неодмінно матиме сучасну та ефективну медицину. Наші пацієнти зможуть своєчасно отримувати всю потрібну медичну допомогу, а лікарі – працювати в гідних умовах. Я впевнений, що це можливо. Вже сьогодні ми крок за кроком рухаємось до цієї мети ”.

Голова МОЗ вкотре закликав громадян піклуватися про своє здоров'я та близьких й залишатися вдома.

Бережіть себе, піклуйтеся про близьких і залишайтесь удома. Тоді прості, але безцінні речі скоріше стануть знов доступними. Але сподіваюсь, що ми назавжди усвідомимо їхню значущість,

– підсумував він.

Говорити про завершення карантину ще зарано

У відеозверненні Максим Степанов зазначив, що думати про те, коли в Україні звершиться карантин ще зарано. Він повідомив що Україна зараз перебуває на порозі піку епідемії коронавірусу.

Максим Степанов “Звісно, сидіти вдома четвертий тиждень нелегко. Це дійсно важко, але краще пережити дискомфорт вдома здоровим, ніж не дай Боже захворіти. Говорити про те, коли завершиться карантин, поки що зарано. У активних фазах пандемії кількість пацієнтів різко зростає, критично навантажуючи медичну систему".

Він додав, що декілька країн вже стикнулися з такою проблемою, що у лікарнях не вистачає ні ліжкомісць, ні лікарів, ні медикаментів.

Відтак, аби уникнути такого розвитку подій, Степанов закликав українців дотримуватися введених правил карантину та самоізоляції. Він додав, що зі свого боку влада забезпечить лікарів індивідуальними засобами захисту.

Ми займаємося забезпеченням засобів індивідуального захисту, ліків та обладнання, щоб медики могли працювати в нормальних умовах,

– сказав міністр.

Він підкреслив, що нині лікарів підтримують бізнесмени та волонтери та подякував за це. Також Степанов закликав й українців підтримати медичний персонал усіма доступними та можливими шляхами.

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