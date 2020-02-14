Україна на першому місці за поширенням фейків про коронавірус

Інформація про розповсюдження світом китайського коронавірусом став ідеальною платформою для прокремлівських медіа для поширення фейкових новин.

Так, одні з дезінформативних новин прокремлівських ЗМІ мають гучні заголовки як "Коронавірус — американська зброя масового знищення, спрямована проти Китаю, та розроблена однією з військових лабораторій США", "Білл Гейтс та Сорос спонсорують коронавірус" та "Вірус було створено у британських лабораторіях, і він цілеспрямовано атакує китайців". Про це написала Уляна Супрун на своїй сторінці у фейсбуці.

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Тема коронавірусу резонансна, тривожна і складна. Однак, за словами ексголови МОЗ, для прокремлівських платформ схожі теми – "чудова нагода, аби генерувати фейки у промислових масштабах з метою залякування і поширення дезінформації".

За даними аналізу EUvsDisinfo, спалах коронавірусу був топ-темою російських новинних ресурсів RT та Sputnik, як і багатьох достовірних медіа. Але новини прокремлівських видань суттєво відрізняються від повідомлень, опублікованих надійними джерелами.

Супрун згадала, що інколи новини прокремлівських рупорів публікують настільки фантастичні теорії щодо коронавірусу, які нагадують сценарії голлівудського кіно. Але жодних доказів цих теорій немає.

Їхні меседжі різняться великою кількістю умисного викривлення інформації, а також включають повідомлення, що "грають" на людських емоціях – викликають страх, непевність, сумніви, водночас підживлюють міфічні зв’язки коронавірусу і теорій змови,

– заявила Уляна Супрун.

Поширення дезінформації про коронавірус відбувається на фоні інших фейкових інформаційних кампаній. Одна з них стосується Польщі як мішені для проведення дезінформаційної кампанії щодо Другої світової війни.

Пропаганда прокремлівських медіа в Україні

Видання StopFake.org опублікувало статтю інтернет-видання Україна.ру з назвою "Китайський коронавірус був спрогнозований Нострадамусом". До слова, інтернет-портал новин Ukraina.ru працює з Москви з червня 2014 року і є частиною російського державного медіахолдингу "Росія Сегодня", генеральним директором якого є пропагандист Дмитро Кисельов.

Тобто Україна.ру – це насправді контрольований Кремлем пропагандистський проєкт, орієнтований на аудиторію в Україні, яка є мішенню прокремлівської дезінформації.

У такий спосіб новина про пророцтво Нострадамуса стає невеликою частиною масштабної кампанії, метою якої є посіяти сумніви, страх та сум'яття в Україні.

З таких видань в Україні є не лише "Ukraina.ru". Уляна Супрун рекомендує протидіяти брехні та дезінформації, читавши лише довірені джерела, перевіряти всю інформацію та завжди керуватися критичним мисленням.



Прокремлівські ЗМІ поширюють фейки в Україні

В Euvsdisinfo.eu також опублікували п'ятірку країн, у яких найбільше поширюється дезінформація про китайських коронавірус. У список потрапила Україна.



Інфографіка видання Euvsdisinfo.eu

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