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Україна стала першим співавтором резолюції ООН щодо протидії коронавірусу

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Резолюція ООН щодо протидії коронавірусу / lvivmun.sii.org.u

Україна стала співавтором ініціативи ООН стосовно поліпшення глобального доступу до ліків і медичного обладнання у зв'язку з пандемією COVID-19. Також Україна вже виступила з закликом до інших держав-членів ООН підтримати цей документ.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на постійного представника України при ООН Сергія Кислицю.

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Новий проєкт резолюції повинен заохотити держави-члени ООН збільшити фінансування для розробок вакцин та ліків, для використання цифрових технологій, а також для посилення міжнародної наукової взаємодії та координації в боротьбі з COVID-19.

Також документ закликає запобіганню спекуляції з медичними ресурсами на рівні кожної держави. Окрім того, ініціатива спонукає генсеків ООН, ВООЗ та інших установ ООН докласти зусиль, аби профілактичні інструменти, лабораторне тестування, реагенти, діагностика, ліки й майбутня вакцина від коронавірусу були доступними для всіх, особливо для країн, що розвиваються.

Україна першою виступила співавтором проєкту резолюції ГА ООН, ініційованої Мексикою, щодо зміцнення міжнародної взаємодії для забезпечення глобального доступу до медикаментів, вакцин і медичного обладнання, необхідних в боротьбі проти COVID-19,
– розповів Кислиця.

Як не захворіти на коронавірус
Як не захворіти на коронавірус / Інфографіка 24 Каналу

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Автор: Анастасія Кушпіт
Теги: ВООЗ Сергій Кислиця ООН Коронавірус COVID-19 Новини Здоров'я Здоров'я Лікування
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