Українець потрапив на обстеження у Китаї через підозру на коронавірус

У Китаї на меднагляд потрапило 163 пасажирів літака із Південної Кореї, серед яких є один українець, після того, як на борту виявлено п'ятьох людей з високою температурою.

Про це повідомляє видання Xinhua. Літак китайської авіакомпанії прибув до Вейхая у вівторок, 25 лютого, з південнокорейського міста Інчхон.

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163 пасажири рейсу з Південної Кореї до міста Вейхай у китайський східній провінції Шаньдун були відправлені на меднагляд після виявлення у п'ятьох із них високої температури.

Серед усіх пасажирів 19 з них є громадянами Південної Кореї, троє американців, один українець, а решта – громадяни КНР.

Пасажирів із температурою госпіталізовано для встановлення діагнозу й обсервації. Їхня національність наразі невідома.

Головне про готовність України до поширення коронавірусу

Усі кордони України проводять температурний скринінг пасажирів, що прибувають в Україну.

20 лютого Україна евакуювала з Китайського Уханя 45 українців та 27 іноземців. До сьогодні у жодного прибулого немає симптомів застуди.

Люди перебувають на обсервації в медичному центрі "Нові Санжари", на Полтавщині. Там вони проведуть 14 днів, аби переконатися, що у нікого не має збудника коронавірусу Covid-2019.

Жителі "Нових Санжар" 19-20 лютого влаштували масові протести – люди перекривали дороги, палили шини, кидали у вікна автобусів каміння та влаштували сутички з поліцією. Під час подій постраждали 9 правоохоронців та 1 цивільний.

Аби заспокоїти настрої людей Міністерка охорони здоров'я Зоряна Скалецька теж заселилася до обсервації.

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